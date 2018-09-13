Бесплатное воскресенье в музеях: что стоит увидеть

Каждое третье воскресенье месяца московские музеи открывают свои двери для всех желающих бесплатно. «Москва меняется» и МОСГОРТУР рассказывают о самых ярких выставках, которые 16 сентября вы сможете посетить бесплатно.

1. Выставка «Суми-э. Живопись из тумана»

Дарвиновский музей

До 30 сентября

Возрастная категория: 6+

Выставка «Суми-э. Живопись из тумана» — творческая коллаборация мастеров японской живописи суми-э Александры Васильевой , Марины Белошкап и мастера каллиграфии Каори Исидзима. Традиционные восточные искусства объединились, чтобы во время «танца кисти и туши» воплотить на хрупкой рисовой бумаге пронзительные эмоциональные образы.

Суми-э можно узнать по уникальности сюжета, мягкому прикосновению кисти и обильному использованию воды. В суми-э присутствует только чёрный цвет и широкая гамма оттенков серого. Картина, созданная в такой технике, пишется экспромтом, без наброска, так как тонкая рисовая бумага не допускает ни малейших исправлений.

На выставке будет представлено около 40 работ, созданных мастерами японской живописи и каллиграфии в 2015-2017 годах.

2. Выставка Postscriptum

Центр Гиляровского

До 14 октября

Возрастная категория: 12+

Выставка посвящена миллионам советских граждан, угнанным во время Второй мировой на принудительные работы в Германию. В Третьем рейхе их называли остарбайтерами — восточными рабочими — и определяли в самый низ иерархии иностранной рабочей силы. После войны остарбайтеры возвращались домой — в страну, где их считали чуть ли не предателями, а их историю — недостойной упоминания.

Архив истории принудительного труда сформировался из сотен тысяч писем, пришедших на адрес общества «Мемориал» в 1990-1991 гг. Спустя почти 30 лет группа московских школьников взялась разобрать коробки с более чем 14 000 документов. Спустя год почти весь архив был оцифрован, а самые «говорящие» фотографии и документы и составили выставку «Postscriptum».

3. Выставка «Романтики. Искатели. Герои»

Музей Москвы

Возрастная категория: 0+

Выставка «Романтики. Искатели. Герои», приурочена к Году добровольца (волонтера) в России. Она посвящена молодёжи XX века и затронет значимую дату в истории российских молодёжных организаций — в октябре исполняется 100 лет создания ВЛКСМ. Выставка подготовлена совместно Музеем Москвы, Главным архивным управлением города Москвы и Культурным центром «Интеграция».

Экспозиция построена по принципу хронологии — от создания организации в 1918 году до роспуска в 1991 году — и разделена на шесть масштабных частей. Символами этих разделов стали шесть орденов, которыми организация была награждена в годы существования. Каждый орден — символ этапа в истории страны, его ключевой темы и главных задач, в выполнении которых комсомольцы-добровольцы играли важнейшую роль.

Выставка проходит в Корпусе 1 Музея Москвы.

4. Выставка «Как Главный конструктор С. П. Королёв выиграл пари у французского винодела»

Музей космонавтики

До 28 сентября

Возрастная категория: 0+

В конце 1950-х годов, после запуска первых искуственных спутников Земли, настроенный скептически французский винодел Анри Мэр в споре пообещал, что подарит 1 000 бутылок шампанского из своих погребов человеку, который первым сможет увидеть ту часть Луны, которая скрыта от землян. При этом Анри Мэр был уверен, что ничем не рискует.

Прошло несколько лет, и 4 октября 1959 года в СССР была запущена автоматическая станция «Луна-3», которая впервые облетела Луну и 7 октября 1959 года передала фототелевизионное изображение невидимой с Земли стороны Луны.

Французу пришлось признать, что пари он проиграл и должен вручить обещанное шампанское. О том, как шампанское досталось Сергею Павловичу Королёву , вы узнаете на выставке, посвященной этой истории. Обратите внимание — экспозиция располагается в первом зале Музея космонавтики, который закроется на модернизацию с 17 сентября — еще одна причина посетить выставку именно в бесплатное воскресенье!

5. Выставка «Зуб за зуб»

Биологический музей им. К. А. Тимирязева

До 31 декабря

Возрастная категория: 6+

На выставке в биологическом музее вы увидите зубы мегалодона — новейшее поступление фондовой коллекции. Специально для тех, кто уже успел стать поклонником фильма «Мег: монстр глубины». В небольшой экспозиции гости музея увидят три зуба мегалодона, найденные в США, и челюсть современной акулы для сравнения.

Эта рыба таинственно исчезла с лица Земли примерно 2,5 миллиона лет назад. В воде монстру ничего не грозило, древних китов на обед хватало. Загадка вымирания короля океанов — одна из самых больших тайн палеонтологии.

6. ПАРК ГОРЬКОГО: ФАБРИКА СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ. Выставка к 90-летию ЦПКиО им. Горького

Московский музей современного искусства

До 30 сентября

Возрастная категория: 12+

Выставка показывает трансформацию ЦПКиО имени М. Горького и исследует взаимосвязи между историческими эпохами и развитием парка. Экспозиция построена по принципу театральной декорации: при помощи музейных экспонатов, документов и созданных для выставки объектов перед посетителями разворачиваются «сцены» из почти вековой истории парка.

"Фабрика счастливых людей" — именно так парк назвал английский писатель и публицист Герберт Уэллс , посетивший Москву в 1934 году. В дальнейшем это название сократилось до «Фабрики счастья» и стало одним из неофициальных имен парка.

7. Триеннале современного гобелена

Музей-заповедник «Царицыно»

До 30 сентября

Возрастная категория: 0+

Девиз Третьей российской триеннале — «Вердюра — XXI век» — был выбран в апреле 2016 года на круглом столе, прошедшем в Царицыне с участием ведущих художников, критиков и искусствоведов. Главная идея — обратить внимание на вердюру (гобелен с растительными, пейзажными мотивами) как на один из наиболее репрезентативных жанров шпалеры (гобелена) и источник тем и мотивов для современного декоративного искусства.

Выставку откроет шпалера из собрания ГМЗ «Царицыно» «Пейзаж с пышной зеленью и птицами» (Фландрия, XVIII в.), представляющая собой классический образец старинной вердюры. Зрителю будет интересно увидеть, каким образом этот жанр трансформировался в творчестве современных художников.

Музей-заповедник «Царицыно» обладает одной из лучших коллекций декоративно-прикладного искусства в стране. Образцы классической западноевропейской шпалеры, традиционные национальные ковры и гобелены, созданные мастерами из стран бывшего Советского Союза, составляют значительную часть царицынского собрания.

8. Выставка «Москва в творчестве художников „Группы 13“

Выставочные залы „Мезонин“ в Государственном музее А. С. Пушкина

До 15 декабря

Возрастная категория: 6+

В собрании музея хранится коллекция рисунков двух художников ХХ века Т. А. Мавриной и Н. В. Кузьмина, судьба которых связана с Группой „13“, получившей свое название по числу участников первой выставки. Число 13 ассоциировалось с чертовой дюжиной и звучало почти также вызывающе, как „Бубновый валет“, „Мишень“, „Ослиный хвост“. Это творческое объединение просуществовало недолго — с 1929 по 1931 год, но заняло особое место среди многочисленных творческих организаций конца 1920-х годов — начала 1930-х годов.

Московская тема по-своему зазвучала у этих художников. Они часто „путешествовали“ по городу, стараясь в своих работах „остановить мгновение“, сохранить на холстах или бумаге „уходящую“ Москву с ее деревянными домами, показать быстро меняющийся облик столицы.

На выставке представлены работы шести художников: Д. Б. Дарана, Н. В. Кузьмина, В. А. Милашевского, Т. А. Мавриной, Б. Ф. Рыбченкова, А. Ф. Софроновой. Большая часть экспонируемых работ — из частных собраний.

9. Выставка „Здорово, в веках Владимир!“

До 11 ноября

Возрастная категория: 6+

Два литературно-мемориальных музея Москвы — Дом-музей Марины Цветаевой и Государственный музей В. В. Маяковского — представят выставку-диалог „Здорово, в веках Владимир!“.

Владимир Маяковский и Марина Цветаева — две поэтические вершины, но по разные стороны „железного потока“ истории. При жизни их творческие пересечения, редкие личные встречи так и не стали настоящей Встречей. Выставка ставит двух разных, но родственных поэтов лицом к лицу.

Пятнадцать разделов выставки лаконично-предметными средствами

расскажут

о том, что по-настоящему определяет родство поэтов такого масштаба: отношении к Богу, Творчеству, Истории, Долгу, Любви, Смерти.

10. Выставка „Собирательный образ“

Музей В. А. Тропинина

До 9 декабря

Возрастная категория: 6+

Выставка-инсталляция „Собирательный образ“ открывает музейный запасник, демонстрируя свой накопительный характер: женские и мужские портреты, образы детей, жанровые сцены, московские городские пейзажи, скульптура, фарфор, прикладное искусство и многое другое. Экспозиция складывается не по умышленной хронологии, а по видам и жанрам самого искусства. В залы вынесено из запасников столько произведений, сколько эти залы могут уместить.

»Собирательный образ» — первая инсталляция, открывающая череду последующих выставок, главным принципом которых станет постоянная ротация фондов.