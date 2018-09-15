Необъяснимые загадки озера Байкал

Самое древнее и глубокое озеро в мире славится не только своей красотой и прозрачной водой. Байкал известен и разного рода загадочными явлениями, объяснений которым пока не найдено.

Миражи

Местные жители уже привыкли к тому обстоятельству, что над водной гладью озера довольно часто появляются удивительные картинки. Чаще всего это очертания каких-то городов, поездов, словно скользящих по воде и других объектов и предметов, которых здесь нет и в помине. Ученые пытаются объяснить этот феномен резонансом в температурах воды и воздуха. Вода в озере холодная даже летом, а воздух, наоборот, прогревается очень хорошо. Из-за этого и возникает явление, которое назвали «голоменцией», при котором над Байкалом можно увидеть предметы, находящиеся от него на расстоянии в десятки километров.

Все бы хорошо, но местные жители утверждают, что над озером появляются не только очертания городов, деревень и каких-то привычных объектов. Например, однажды над Байкалом развернулось настоящее «фантомное» морское сражение, а путешественница из Лондона утверждала, что видела на горизонте, где воды Байкала «сливаются» с небом, деревню, в которой она родилась. Дама даже сумела разглядеть в бинокль дом своих родителей.

“Чертова воронка”

Миражи — не единственный феномен Байкала, который ученые пока не могут объяснить, хотя и пытаются. Возле острова Ольхон периодически возникает загадочный водоворот. Причем появляется «воронка» всегда в одном и том же месте и независимо от погодных условий.

Ученые полагают, что возникновение странной аномалии вызвано столкновением двух встречных течений либо локальных провалах дна озера, которые быстро заполняются водой, образуя на поверхности вращающийся столб воды.

Но вот у многих местных жителей свое мнение на этот счет. Старожилы верят, что этот водоворот — проход в потусторонний мир, куда отправляются души умерших.

Утверждение, конечно, сомнительное, но вот забрать жизни «Чертова воронка» вполне способна: вращающийся столб воды притягивает к себе плавающие по озеру лодки и даже катера.

Место встречи НЛО

А еще местные жители давно привыкли к появлению над озером неопознанных светящихся объектов. Первый официально зафиксированный случай появления НЛО над Байкалом относится к 1959 году. Тогда в воды озера упал самолет, державший курс на Иркутск.

Удивительно то, что перед катастрофой пилоты передали авиадиспетчеру сообщение о том, что самолет преследует странный светящийся объект круглой формы. А буквально за пару минут перед столкновением с водой пилоты вдруг заявили, что видят аэропорт и заходят на посадку. Следует отметить, что ближайший аэропорт находился очень далеко.

Светящаяся вода

Ученые давно доказали, что от любой жидкости исходит свет. Свечение же воды в Байкале является наиболее интенсивным и может продолжаться около месяца. Впервые это явление было отмечено в 1982 году физиком Виктором Добрыниным. И до сих пор светящуюся воду озера изучают при помощи специально созданных высокочувствительных приборов.

Круги на льду

Сам по себе лед уникального озера занимает умы ученых не один десяток лет. Замерзшая вода порой принимает удивительные формы, образуя настоящие ледяные холмы, которые могут достигать высоты 5 метров. Характерны такие своеобразные формы ледяного покрова только для Байкала. Но это не единственная аномалия. На замерзшей глади озера порой появляются загадочные круги. Причем «рисунки» диаметром в несколько километров появляются всегда на новом месте. Ученые объясняют данный феномен выбросами метана из толщи дня озера. Но мистически настроенные местные жители и уфологи уверены, что дело не в этом. Они предполагают, что огромные круги на ледяной глади «рисуют» пришельцы.