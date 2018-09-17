Заброшенные объекты СССР, поражающие воображение

В советское время было огромное количество масштабных проектов, которым, впрочем, предстояла судьба быть либо заброшенным, либо все же реализованным. Некоторые из этих проектов сохранились до наших дней, однако выглядят они более пугающе, чем предполагалось.

Шар под Дубной

Шар из стеклопластика диаметром в 18 метров можно обнаружить в лесу под Дубной. В этом шаре любой звук усиливается во множество раз, не говоря уже про эхо. Естественно, из-за месторасположения до шара сложно добраться, но любой из местных жителей знает о нем и с удовольствием расскажет, как туда пройти.

anews

Его назначением была служба колпаком для антенны космической связи. Однако, когда шар перевозили вертолетом, трос порвался и было решено оставить конструкцию на месте падения.

Ховринская больница

Эта известная больница располагается в Москве. Удивляет тот факт, что здание забросили сразу, как только построили все корпуса.

anews

Этой больницей ни разу и не пользовались. Сейчас Ховринка находится в рейтингах страшных мест и регулярно отнимает жизни у руферов и любителей острых ощущений.

Кроме того, больница пугает даже с высоты птичьего полета: на карте она изображена в виде знака биологической угрозы.

Крымская АЭС

Станция была занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самый дорогостоящий проект подобного типа. Увы, на сегодняшний день она полностью разворована, а средств в строительство вложили порядка 500 миллионов рублей (не считая оборудования на 250 миллионов).

anews

После того, как произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС, строительство крымской станции остановили. Также сыграла роль и нестабильность экономики 90-х.

Балаклава

Объект называли гордостью Союза и состоял он из водного канала, сухого дока и подлодки. В случае начала ядерной войны такая база смогла бы выдержать мощные удары.

anews

Однако в середине 90-х Балаклава была закрыта, а из нее вывели последнюю подводную лодку. Вторую жизнь база обрела в 2003 году, когда сюда начали водить туристов.

Объект 221

Этот бункер считался запасным командным флотом черноморского флота, который располагался в Крыму. Само строение включает в себя 4 этажа, расположенных на глубине в 200 метров. Ранее это был секретный объект, но сейчас он пустует.

Атомный маяк

Маяк разместился на Сахалине, на мысе Анива. Высотой он может сравниться с 9-этажным зданием. Когда-то давно здесь несли службу люди, но сейчас маяк не действует.

Ракетный комплекс "Двина"

Пусковой комплекс был отстроен в Латвии еще в 60-е годы. Тогда здесь располагались пусковые шахты и бункера, но сейчас все затоплено. Кроме того, здесь не стоит бывать даже заядлым экстремалам: остатки ракетного топлива могут быть опасны для жизни.

Цех №8 завода "Дагдизель"

В последние годы цех, располагающийся в Каспийском море, приходит в упадок.

anews

Изначально здание служило для испытаний морского оружия. Впрочем, из-за постоянно меняющихся тенденций в плане вооружения, проект было решено закрыть.

Лопатинский фосфоритный рудник

Ранее в руднике Московской области было огромное количество дорогой техники и рабочих, занимающихся добычей фосфоритов. Сейчас карьеры наполняет вода, машины медленно съедает ржавчина, а одно из крупнейших месторождений в Европе заброшено.

Станция изучения ионосферы

Советская станция стала аналогом "Харпа" на Аляске. Впрочем, в отличие от своего собрата, "Харп" все еще успешно работает.

anews

Однако здесь такая станция оказалась ненужной, не считая тех, кто ворует цветной металл. Проект включал в себя несколько антенных полей и был дорогостоящим.

"Северная корона"

Эта гостиница хранит в себе страшные тайны. Не период строительства тут произошло немало смертей и даже скептики начали что-то подозревать. Последней точкой в использовании здания стала смерть митрополита, который перед этим освятил постройку.

Ускоритель элементарных частиц

21 километр туннелей был построен перед развалом СССР, и в него даже начали завозить оборудование.

anews

В то время пытались построить свой коллайдер, но после развала работа постепенно сходила на нет, а затем проект и вовсе свернули из-за нехватки бюджета.

"Нефтяные камни"

На территории Азербайджана расположился настоящий морской город. Назначение простое — добыча нефти. В городе даже были больницы, дома, станции — все, что нужно жителям обычного населенного пункта. После того, как в Сибири обнаружили залежи нефти, поселение пришло в упадок из-за невыгодности. ​