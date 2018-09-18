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Тайны озера Восток в Антарктиде
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Тайны озера Восток в Антарктиде 

Рамблер 9 часов назад
5 февраля 2012 года в Антарктиде возле российской станции «Восток» учёные пробурили ледник на глубину 3,7 километра и достигли поверхности озера. Вода в этом озере не контактировала с атмосферой сотни тысяч лет, так что, возможно, в озере всё ещё живут доисторические организмы.
Озеро Восток имеет длину 250 км и ширину 50 км, а максимальная глубина — более 1 км. Его существование было предсказано ещё в пятидесятые годы прошлого века, но ближе к концу столетия гипотезу уже признали официально. Восток — самое большое подлёдное озеро Антарктиды, и уже на стадии бурения оно приоткрыло кое-какие тайны. Так, в воде нашли термофильные бактерии, способные выживать при температуре +60 градусов. Однако некоторые исследователи опасаются, что в озере могут жить неизученные и опасные вирусы, высвобождение которых из-подо льда будет угрожать человечеству гибелью.
Вокруг озера Восток уже роятся и конспирологические теории, и главная связана с Третьим рейхом. Не одно десятилетие ходят слухи, что нацисты оборудовали в Антарктиде базу, где намеревались укрыться в случае поражения. Так вот якобы база располагалась как раз в районе озера. Пока нет доказательств в пользу этой теории, однако опровергнуть её тоже пока никто не сумел.
Какие ещё секреты таит подлёдное озеро Восток? Узнайте об этом из видеосюжета.
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