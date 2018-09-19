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Мистические места Земли, о которых мало кто знает
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Мистические места Земли, о которых мало кто знает 

Рамблер 6 часов назад
Лощина чёрного бамбука в Китае — место мистическое. Здесь исчезают люди и случаются странные аварии. Так, в 1950 году тут разбился самолёт, причём пилоты не сообщали о приближающейся катастрофе, а после обследования частей лайнера не было обнаружено никаких технических дефектов. Позже в лощине пропала экспедиция, причём случилось это на глазах руководителя, который чуть отстал от остальных. Некоторые предполагают, что в лощине находится переход в иной мир, потому здесь и случаются необычные вещи. Но на нашей планете есть ещё масса мест, которые удивляют и пугают.
В чешском городе Йиглава есть обширные подземелья, которые вырыли ещё в Средние века. Поговаривали, что по ночам из катакомб идёт слышна органная музыка. Учёные не доверяли слухам, но после того, как в подземельях побывала экспедиция, подтвердили, что звуки действительно есть, но объяснить их происхождение не смогли.
В 1987 году исследователи наткнулись на древний город Аркаим в Челябинской области. Когда-то здесь была крепость, но по какой-то причине люди город покинули. Поговаривают, что после посещения Аркаима люди словно прозревают, но у них проявляются болезни, которые прежде были спрятаны глубоко внутри.
Узнайте из видео, где ещё происходят мистические события и загадочные истории.
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