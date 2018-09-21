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Мосты, по которым ходят только смельчаки
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Мосты, по которым ходят только смельчаки 

Рамблер 1 час назад
Гора Титлис в Швейцарии имеет высоты больше 3 000 метров. С неё открываются потрясающие виды, но чтобы попасть на неё, нужно преодолеть подвесной мост. Мости «Титлис» открыли в 2012 году, это самый высокий европейский подвесной мост. Длина моста — около сотни метров, ширина — 1 метр. Чтобы ступить на мост, нужна определённая смелость, ведь он раскачивается над бездной, на которую страшно глядеть. Но это не единственный мост, пройти по которому нельзя без содрогания.
1. Мост Тианмен находится в Китае на одноимённой горе. Это опасная, но невероятно популярная достопримечательность страны. Находящийся на 300-метровой высоте мост имеет пол из прозрачного полимера, через который видна пропасть.
2. Мост Макинак перекинут через реку Мичиган в США. Опасность представляет не сам восьмикилометровый мост, а ветра, которые достигают такой силы, что могут попросту снести автомобиль с дороги в реку.
3. Мост Гхаса, расположенный в Непале, используется и как пешеходная тропа, и как дорога для перегонки скота. Его длина 140 метров, а висит он на высоте 70 метров. Узкий и довольно крутой подвесной мост колеблется при ветре, так что идти по нему — испытание не для слабонервных.
И ещё о семи самых опасных в мире мостах узнайте из ролика.
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