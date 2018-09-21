Самые таинственные горы России

В России много гор и холмов, с которым местные люди связывают различные поверья и легенды. Иногда эти легенды — вымысел, а иногда происхождение пугающих историй действительно связано с событиями, которые происходили на том или ином месте сотни лет назад.

Воттоваара — гора смерти

В центральной России самой таинственной горой считается Смерть-гора — Воттоваара, которая является самой высокой горой на Западно-Карельской возвышенности, хотя и поднимается всего до 417 метров над уровнем моря. Несмотря на то, что ученые отрицают существование в районе горы поселений древних саамов, гора окружена множеством мифов и легенд. Пищей для мифотворчества стали мегалиты, находящееся на склонах и вершине Воттоваары. Самым известным из них считается «лестница в небо», которую связывают с человеческими жертвоприношениями — это 13 словно бы вырубленных в скале огромных ступеней, которые приводят … к отвесному обрыву.

Несмотря на то, что археологи не нашли останков людей, энтузиасты считают, что такое вполне могло быть, ведь в тундре «кость не лежит», и останки могли растащить звери. Не меньшее впечатление производят на людей так называемые сейды — огромные камни, которые, балансируя, лежат на маленьких камнях, находящихся на каменном основании. Расположенное в подобии каменного амфитеатра озеро тоже считают местом жертвоприношений. Якобы в озере или топили жертвы, или сбрасывали в него тела уже убитых животных и, возможно, людей.

Есть на Воттовааре и своя «дорога великанов» — место, где под ногами обнаруживается нечто, весьма похожее на древнюю дорогу, выложенное громадными черными плитами. Но больше всего каменные стены, сложенные из камней и прямоугольный бассейн, высеченный в огромной монолитной плите. А особо экзальтированные говорят о неопознанных летающих объектах, то и дело появляющихся в районе горы. Однако геологи считают, что все мегалиты на горе имеют естественное происхождение либо новоделы, которые местные жители создают специально, чтобы заманивать туристов. А название Смерть-гора связано с событиями Великой Отечественной войны, во время которой на склонах шли кровопролитные бои.

Гора Ливадийская (Пидан)

Не менее легендарной считается гора, находящаяся на другом конце России — в Приморском крае. Здесь Ливадийская гора, возвышающаяся в горной системе Сихотэ-Алиня на 1332 метра над Японским морем, является источником многочисленных легенд для местных жителей. Основной достопримечательностью Пидана являются мегалиты, они похожи на подпорные стены и на каменные валы, сооруженные для защиты от врагов. Людская молва говорит о том, внутри горы есть множество глубоких лабиринтов, где находится некий загадочный камень — сердце горы Пидан, и о странном мохнатом человеке с крыльями, который нападает по ночам на одиноких путников. Особой гордостью местных долгое время были так называемые маори — высеченные из скалы камни со схематическим изображением лиц. Сейчас остался только один, который местные называют «Чертовым пальцем». Считается, что гора была местом поклонения жрецов древнего государства Бохай, а древние чжурчжени где-то на горе спрятали клад, пометив его камнем в форме лягушки. Этнографы уверяют, что все легенды о горе имеют поздний характер и придуманы недавно. Например, на это указывает этнограф Татьяна Владимировна Краюшкина в статье «Современные легенды Приморского края. Однако на склонах горы действительно встречаются дольмены — таинственные сооружения, сложенные из каменных плит, а значит, на горе Пидан действительно раньше были люди.

Гора Холма-Ула

Странная и таинственная гора находится в республике Бурятия в предгорьях Саян в Тункинской долине рядом с бальнеологическим курортом Нилова Пустынь. По легендам тункинских бурят когда-то давным-давно на эту гору спускался небесный нойон — огненный Хан Шаргай, глава пяти хаатов, могущественных духов, восседающих на гребнях Саян. Теперь этот холм принадлежит нойону, и никто из смертных не смеет ступать на него ногой, иначе будет проклят. Холм действительно очень любопытный — он сложен из осыпающегося морского песка, которого больше нет нигде в долине, и возвышается над окружающими его скалами.

Гора Большой Иремель

Гора Большой Иремель — это вторая по высоте гора Южного Урала. Ее вершина настолько примечательна, что заслужила отдельное название Кабан, что по-башкирски означает „стог“. Гора возвышается на уровнем моря на высоту в 1582 метра и окружена национальными легендами. У древних тюрков Иремель считался „местом силы“, до сих пор люди верят, что если подняться на вершину Иремеля и загадать на ней желание, оно сбудется. Путь на Иремель довольно опасен, а на горе всегда холодно — в иных местах снег не тает и летом. Ходят упорные слухи, что в прежние времена на вершине горы древние служители кровавых культов совершали ритуальные жертвоприношения. Именно с Иремелем тысячу лет назад связывали существование таинственного народа „чуди белоглазой“. Якобы народец этот ушел в гору да и сгинул.

Карадаг

Еще один источник легенд и место притяжения туристов — это коктебльская гора Карадаг в Крыму. Карадаг — это останки древнего вулкана, обрушившегося в воды моря и в последний раз извергавшегося 160 000 000 лет назад. Греки, жившие в Крыму, помещали на клоны Карадага вход в царство мертвых — Аид. Рыбаки то и дело рассказывают об огромном чудовище, которое обитает под горой и убивает проплывающих мимо дельфинов. Якобы во времена турецкого владычества правоверные рыбаки сумели убить такого дракона, однако доказательств этому нет. Крымские татары считала Карадаг местом, где обитает нечистая сила и прозвали гору Черной, и даже самую красивую скалу Карадага — Золотые ворота именовали „Чертовыми“. Кроме этого, таинственности горе добавляют руды, находящиеся в ее глубинах. Они мешают нормальной работе компасов, которые начинают показывать неправильно.