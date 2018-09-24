«Бомжи? Мы просто живем, где нравится»

Чтобы познакомиться с новой страной, нужно совсем немного: болтливые местные, крепкий автомобиль и бескомпромиссное игнорирование всех туристических маршрутов. По крайней мере, с Португалией это работает безотказно. После беспробудного горного бездорожья вдруг попадается дикий пляж с нудистами, жители средневековой деревушки кидаются в гостей живыми поросятами, а все самые приличные заведения, оказывается, последние несколько лет открывают россияне. «Лента.ру» разоблачает секреты хитрых португальцев.

Голые и бродяги

Когда несколько часов подряд едешь по трассе в разгар пляжного сезона, место для передышки, естественно, выбираешь у океана. И навигатор как раз подсказывает: сворачивать нужно прямо сейчас. Но вот узкая асфальтированная дорога переходит в грунтовку, с обеих сторон обрамленную колючими кустами, а дальше упирается в подножье холма. Подъем становится круче, колеса буксуют, и на полпути затея уже не выглядит такой привлекательной. Но у нас же кроссовер, да и навигатор по-прежнему настаивает: пляж есть, и он ждет прямо за этим холмом.

Но при виде спуска, мы поняли, что все же придется абстрагироваться от жары и идти дальше пешком. После пытки длиною в пару километров взгляду открылось нечто неожиданное и несколько будоражащее: голые люди. Возможность провести время с кучкой нудистов в этой свободной европейской стране сама по себе заманчива, но помимо всех достоинств у нудистов было главное: просторный, белый и практически пустынный пляж. Когда разум адаптировался к виду вальяжных обнаженных тел, а чувство неловкости за свой купальник отхлынуло, мы обнаружили, что на пляже помимо нас есть еще одна группа таких же одетых, и тем не менее странных отдыхающих.

Несколько молодых людей и девушек с облезшими от солнца носами что-то напевали, сидя на парусиновой подстилке, и передавали друг другу самокрутку. Еще один парень с дредами на голове жонглировал четырьмя мандаринами, а второй увлеченно царапал ручкой по скрипящим от песка страницам дневника. Вокруг них на подстилке валялось много разных предметов: книги, корзинки, разноцветные бусы, стеклянная посуда, раковины, рисунки, недоеденная пицца, несобранные палатки и несколько огромных рюкзаков.

— У нас нет дома. Мы просто живем там, где нравится, пока не наскучит. Вот еще вчера мы были в Амстердаме, а сегодня захотелось к океану — будем серфить. Бомжи? Конечно, нет. В каждой стране мы обязательно находим временную работу. Ну, продаем фрукты и безделушки, кофе варим, а потом просто переезжаем, — отвлекся от своей писанины парень, — это удивительная жизнь. Я записываю все, что со мной происходит, а вообще, я программист и сейчас разрабатываю приложение для таких, как мы. Просто хочу быть уверенным, что любой человек, только что приехавший в новый город, сможет узнать, в каких заведениях нужен новый сотрудник. И готовы ли они взять такого бродягу!

Рай для серфингиста

Португалия — европейская столица волн. Здесь нет ни запредельных холодов, ни сезона дождей, как в тропиках. Новички учатся круглый год, а профессионалы съезжаются сюда в октябре на международный чемпионат по серфингу. Для спортсменов из России это место вообще идеально: близко, дешево и полно русскоязычных школ. На запрос «серфинг в Португалии» рунет выдает целый список помощников в организации серф-трипа на любой вкус. Для самостоятельных — только жилье и уроки. Для ленивых — полная амуниция и целая программа с экскурсиями по окрестностям. А вот на пляжные вечеринки с укулеле и барбекю приглашены все.

Дина Васильева

Но если идея вскарабкаться на доску и через несколько секунд упасть обратно в холодные волны не вдохновляет, а поснимать загорелых серферов наедине со стихией все еще интересно — стоит выехать на рассвете в сторону любого пляжа на юге или западе страны. Например, на побережье рыбацкого поселка Эрисейры — родины чемпиона Португалии по серфингу Тьягу Пиреша. В семь-восемь утра здесь начинаются первые уроки: под крики чаек и ободряющий зов своего инструктора сонные, лохматые спортсмены, зевая, выползают из кемпинга.

— Здесь, на западе, волны непредсказуемы. Бывает, ученики приезжают на целый месяц, а поймать настоящую волну удается всего несколько раз. Их просто нет и все! На юге, например, в Лагоше — с этим проще: ветер стабильный, серфить можно практически всегда, — рассказал укутанный во флисовое одеяло португалец с мелированными кудрями и чьим-то клыком на шее. — Но запомните: если вы научились вставать на доску в Португалии, вам покорится любая волна на свете. А вот это, кстати, бургерная ваших соотечественников. Позавтракайте и оставайтесь на первый урок.

Русская душа и кофе

— Почему все лучшие кофейни в Португалии держат русские?

— Все просто. Португальцы не так давно прониклись кофейной культурой и лишь сейчас начали понимать, что к чему.

Именно так Анна — владелица маленькой и уютной кофейни в центре прибрежного города Лагош отзывалась о португальском кофе. Она переехала из России несколько лет назад и решилась открыть кофейню Coffee&Waves только в июле 2018 года. Здесь готовят самый вкусный кофе во всем Лагоше. «Мы очень трепетно относимся к тому, что подаем посетителям. Зерна должны быть свежими, а кофемашинка — механической. Конечно, это доставляет много хлопот, но только так можно получить вкусный и качественный напиток», — поделилась секретом своего кофе Анна.

По ее словам, большинство португальцев вообще не переживают о вкусе кофе. Они заказывают зерна у крупных поставщиков, поэтому те часто оказываются несвежими, в результате чего напиток получается слишком горьким или кислым. Однако сама Анна, тщательно изучив все детали кофейной культуры, договорилась о поставках зерен с частным производителем из Лиссабона, поэтому вкус кофе в Coffee&Waves получается мягким. «На самом деле, на то, каким в итоге выйдет напиток, влияет все вокруг: температура воздуха, влажность, скорость, с которой он наливается и, конечно, настроение бариста. Мы всегда готовим кофе с хорошим настроением», — пояснила девушка.

— Вчера мы ужинали в ресторане «Барбоса», и нам показалось, что в нем присутствует какое-то русское гостеприимство.

— Все верно! Им тоже владеет мой знакомый, Денис. Это одно из лучших заведений в Лагоше.

«Барбоса» и правда превосходил большинство ресторанов Лагоша по уровню обслуживания и качеству блюд. Добродушные официанты радостно разносили еду и рассказывали о портвейне, приглушенный свет успокаивал нервы и создавал уют, а улыбчивые лица посетителей укрепляли нашу уверенность в том, что мы не ошиблись с выбором места. В «Барбосе» мы провели около четырех часов, неторопливо пробуя все, что есть в меню. А в конце вечера нам принесли счет, в котором, как всегда в этой благословенной стране, была указана смехотворная сумма.

Анна считает, что Португалия — идеальная страна, чтобы получить европейский паспорт и открыть свое дело. Цены здесь очень низкие, а процедура запуска бизнеса максимально упрощенная. Именно поэтому многие россияне держат здесь всевозможные кофейни, рестораны и бары. На другом конце Португалии, в Порту, мы наткнулись на заведение с необычным названием Hungry Biker, которое покорило нас дизайном и вкусными завтраками. Как только в голове промелькнула мысль, что в атмосфере этого заведения снова есть что-то уютно-русское, к нам подошла официантка и представилась Катей. Все встало на свои места.

«Мы переехали из Екатеринбурга и просто открыли кафе в Порту», — смущенно отвечала Катя, когда мы расхваливали ее кофейню. Русская душа здесь чувствовалась во всем: в еде, напитках, манере подачи заказа и, конечно, в рассказе самой Кати. По словам девушки, утро воскресенья — это самый тяжелый день недели. В это время гостей в Hungry Biker гораздо больше, чем обычно. «Мы стараемся изо всех сил, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Порой случаются трудности, но мы знаем, ради чего работаем», — заключила она.

Тогда нам все еще казалось, что эти заведения с русскоговорящими владельцами и официантами — лишь случайное совпадение, но, приехав в Лиссабон, мы окончательно убедились в обратном. Кофейня Talk to me, расположенная в самом центре города, принадлежала Мише и Ане — приветливой семейной паре. Они приготовили нам самый вкусный завтрак и во всех подробностях рассказали о достопримечательностях Лиссабона. «Как? Вы еще не пробовали знаменитое португальское зеленое вино? — с удивлением спросила она. — Это первое, что вам надо купить!»

Истина в вине

Редкому туристу хватает терпения добраться в северную провинцию Минью. А зря — вино и портвейн там льются рекой. Разгадывать секрет вина Vihno Verde, которое производится в самом зеленом регионе страны, стоит именно там. Целый день мы колесили по извилистым горным дорогам вдоль реки Дуэро и не нашли ни одного свободного от виноградников места. Они полностью покрывали холмистую долину, окрасив ее во все оттенки зеленого. На каждой веранде, в каждом дворе с потолка свисали виноградные лозы.

Дина Васильева

Оказывается, знаменитое зеленое вино, о котором говорила владелица кофейни Анна, делают только в этом регионе. Вот и название говорит само за себя (verde — «зеленый»). От других вин его отличает мягкий салатовый оттенок и игристость, возникающая в результате малолактической ферментации, которую местные виноделы привыкли прерывать, чтобы сохранить свежесть вкуса. Действительно, каждый новый глоток поражает своей легкостью и свежестью.

Однако уникальность заключается не только в способе изготовления вина, но и в процессе выращивания винограда. Дело в том, что виноградников здесь так много, что некоторые виноделы располагают лозы вертикально: они тянутся снизу вверх по веревкам, стенам, проводам, телеграфным столбам и деревьям. Тем не менее, крупные производители все же придерживаются традиционного способа выращивания, ведь только он создает оптимальную освещенность для каждого куста.

А вот по поводу другого известного на весь мир напитка португальцы заморачиваются не так сильно. Знаменитый портвейн получился случайным образом, когда несколько столетий назад англичане прекратили ввоз французских вин в свою страну и отдали предпочтение португальским. Транспортировка продукта из Португалии в Англию занимала немало времени, и вино теряло свои первоначальные вкусовые свойства. Тогда португальцы провели эксперимент: они добавили в сухое вино бренди. Напиток был спасен! Впоследствии технология производства изменилась. Современный портвейн получается благодаря прерыванию процесса брожения виноградного сока. В результате в напитке сохраняется остаточный сахар, который и создает сладкий насыщенный вкус.

Нехитрая романтика

Пастор перекрестил всех широким жестом, и загремела музыка: мужчины с голыми торсами задолбили в гигантские барабаны, и процессия двинулась. За ними устремились знаменосцы в кольчугах и полупьяные глашатаи в бархате и перьях. Босые беззубые девушки несли корзины с мандаринами, за ними плелся слепой попрошайка в капюшоне, несколько проституток с кровавыми подтеками и цветами в волосах и горбатая гадалка. Женщина с монобровью пыталась на ходу всучить кому-то утренний улов, но стушевалась при виде украшенного колбасой рогатого скелета, которого группа других торговцев пронесла над головами изумленной толпы.

Дальше настал черед знати. Дамы в средневековых платьях скромно держали под руку своих кавалеров. Их сопровождали рыцари с мечами на конях и карета с престарелой, но, по всей видимости, очень влиятельной особой. Кто-то швырнул мне в руки визжащего и до смерти перепуганного поросенка, который тут же решил, что перед ним обед, и укусил за плечо. Старик с гнилыми зубами заставил есть орехи из своих рук, скоморохи — окатили водой, а потерявшаяся в пространстве стая гусей просто щипала за ноги всех без разбора.

Дина Васильева

Мы приехали погулять в романтичный городок Обидуш и случайно нарвались на средневековую ярмарку. Во время этого трехнедельного фестиваля португальские ремесленники съезжаются в Обидуш в надежде нажиться на туристах. Туристам предлагается переодеться в средневековый костюм, сразиться в рыцарском турнире или просто напиться местных ликеров внутри крепостных стен.

История города оказалась романтичной и нехитрой. Его построил мужчина для своей женщины. Тем мужчиной был правящий в 13 веке король Диниш, а хозяйкой Обидуша стала его невеста — Изабелла Арагонская. После этого придумали традицию: вступая в брак, каждый следующий король дарил новоиспеченной супруге сказочный город, после чего они проводили в нем свой медовый месяц. Поэтому сейчас Португалия полна маленькими миленькими городками, в которых время будто остановилось. Главное — не ограничивать себя Лиссабоном и Порту.