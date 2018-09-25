На месте кораблекрушения нашли старинные сокровища

Португальские археологи обнаружили фрагменты китайского фарфора и бронзовую пушку среди обломков затонувшего четыреста лет назад судна. Об этом сообщает The Guardian.

Место крушения было найдено в начале сентября специалистами, которые исследовали морское дно в окрестностях портового города Кашкайш (округ Лиссабона). Обломки корабля находятся на глубине 12 метров и разбросаны по площади, длина которой составляет 100 метров, а ширина — 50 метров.

Название судна остается неизвестным, однако специалисты считают, что он является португальским и был построен в конце XVI или начале XVII века. К такому выводу они пришли, датировав фарфоровые изделия периодом правления китайского императора Чжу Ицзюня (1573-1619 годы) и обнаружив на корабельной пушке герб Португалии. По словам мэра Кашкайша, открытие является одной из самых значительных археологических находок этого десятилетия.