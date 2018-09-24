Фото известных мест, которые всех обманывают

Даже бесспорно узнаваемые места и объекты могут оказаться совсем не такими, какими мы их представляли. Давайте посмотрим вместе с Anews , как это бывает.

1. На красивых снимках с вертолёта знаменитая статуя Христа-Искупителя в Бразилии кажется колоссальной.

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А в реальности монумент целиком, вместе с пьедесталом, наполовину ниже Родины-матери в Волгограде и меньше, чем пьедестал статуи Свободы.

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А вот какая картина на самом деле ожидает любого, кто окажется у подножья этого Нового чуда света.

2. В Эквадоре есть популярный экстремальный аттракцион «Качели на краю света». Вас обещают раскачать «над горной пропастью на высоте 2660 метров над уровнем моря». И, честно говоря, от одних только этих слов захватывает дух. Не говоря уже о снимках в правильном ракурсе.

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Но реальность не напугает даже человека с боязнью высоты. Всё просто: домик на дереве с парой качелей…

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…и под вами самый обычный холм с лужайкой. Причём на лужайке могут мирно пастись коровы.

3. Фанаты сериала «Игра престолов» знают, что для второго сезона виды Королевской Гавани (столицы Семи Королевств) снимали в хорватском Дубровнике.

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Сравните: на первом фото — «дорисованная» для фильма Королевская Гавань, на втором — Дубровник как есть.

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Однако оказавшись на старинных улицах города-крепости в высокий сезон, даже самый горячий поклонник сериала не сможет «погрузиться в атмосферу». Потому что реальность будет такой:

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Летом главная улица Страдун так забита людьми, что становится буквально невозможно идти. Власти были вынуждены ограничить доступ в Старый город до 8 тысяч человек. За потоком следят пять камер наблюдения на входе, и как только достигается лимит, для всех остальных ворота закрывают.

4. Пентагон — здание — здание Минобороны США — благодаря фильмам и книгам имеет репутацию грозного сверхсекретного комплекса, где днём и ночью разрабатываются новые виды оружия и планы атак. Видовые фото тоже неплохо работают на его суровый имидж.

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Поэтому сами американцы бывают шокированы, узнав, что в действительности Пентагон представляет собой… гигантский торговый центр. Безусловно, часть внутренних помещений занимают кабинеты, в которых работают свыше 20 тысяч министерских и армейских чиновников. Но немалые площади отведены под всевозможные магазины, где можно купить что угодно, от сувенирных футболок до игровых консолей и телевизоров.

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Здесь есть магазины сумок и ювелирные бутики. Картинами на военную тематику, судя по названию лавочки, возможно, торгует кто-то из наших братьев-славян. И, как в любом торговом центре, в Пентагоне есть парикмахерские, маникюрные салоны и куча палаток фастфуда.

Кстати, в самом центре внутреннего двора находится небольшое здание кафетерия, где во времена холодной войны продавали хот-доги. По легенде, в СССР думали, что это вход в главный стратегический бункер, и планировали «в случае чего» именно туда направить ядерную ракету. Американские военные до сих пор шутливо называют это кафе Ground Zero — «Эпицентр».

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И, кстати, в Пентагоне среди прочей еды продаются вот такие шоколадки.

5. А вот вам загадочный Стоунхендж на удачном фото открыточного вида…

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…и «во всей полноте» пейзажа с действующими лицами.

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Вдобавок в непосредственной близости от древних валунов проходит оживлённая дорога.

6. На очереди тропический рай — Мальдивы, где так любят отдыхать наши гламурные звёзды.

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Но вряд ли они и вообще кто-либо из туристов, гостящих на островах каждый год, знакомы с «адской» стороной Мальдив. Вот так выглядит искусственный остров Тилафуши всего в нескольких километрах от столицы, куда свозят весь мусор с курортов.

Было официально подсчитано, что один иностранный турист на Мальдивах в среднем оставляет после себя 3,5 кг всевозможных отходов в день Это в 2 раза больше, чем мусорят жители местной столицы Мале и в 5 раз больше, чем любой из жителей остальной части архипелага.

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В 2014 году путешественница-экстремалка Элисон Тил провела фотосессию на мусорном острове, чтобы привлечь внимание к проблеме экологии.

7. А на закуску — классическая романтика Венеции: плавание по улочкам-каналам на гондоле.

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Однако в самую горячую туристическую пору такая прогулка вызовет мечтательный восторг разве что у любителей послушать смачные итальянские перебранки.