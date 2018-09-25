В Гималаях построили самый красивый аэропорт в мире

В Индии открылся сотый по счету аэропорт — в Гималаях, в северо-восточном штате Сикким. Из-за сложнейшего рельефа и неблагоприятных погодных условий одну только взлетно-посадочную полосу строили 9 лет. Но результат оправдал все ожидания — аэропорт уже называют самым красивым и живописным в мире.

Сикким — это бывшее королевство в Гималаях, соединенное восемью высокогорными перевалами с Бутаном, Непалом и Тибетом. Теперь же Сикким — индийский штат, в котором никогда не было аэропорта. Но власти решили, что ситуацию пора исправлять.

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Аэропорт построили на склоне горы в округе Пакйонг, в 30 километрах от столицы штата Гангток. Строительство было настолько сложным, что его уже называют инженерным чудом.

Кстати, в Сиккиме находится гора Канченджанга, занимающая третью строчку в рейтинге самых высоких вершин мира. А из-за крайне сложного ландшафта в штате нет и железнодорожного сообщения.

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Если говорить о дорогах, то они часто страдают от оползней и затоплений, а севернее района Мианг и вовсе нет никаких дорог.

Аэропорт построен на вершине холма высотой 1371 метр над уровнем моря, в 60 километрах от границы с Китаем. Со всех сторон строение окружают горные долины.

Что до взлетно-посадочной полосы, то ее протяженность составляет всего 1,75 километра, но строить все равно пришлось 9 лет.

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Помимо погоды и ландшафта, строительство осложнялось еще и тем, что инженерное оборудование нужно было доставлять через узкие горные дороги. Также Сикким отличается высокой сейсмичностью, а с апреля по сентябрь здесь сезон дождей.

Землю для аэропорта буквально вырезали из горы — были использованы специальные геотехнические инженерные установки. Специалисты построили и опорную стену высотой 80 метров для защиты здания аэропорта — это одно из самых высоких подобных сооружений в мире.

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Терминал аэропорта может одновременно обслуживать около 100 пассажиров, у здания также оборудована парковка на 50 автомобилей.

Аэропорт начнет свою работу 4 октября — предполагается, что благодаря этому увеличится число туристов, посещающих Сикким. Тем более что этот индийский штат может похвастаться настоящими красотами Гималаев: живописными горными пиками, древними монастырями, высокогорными озерами и ледниками.