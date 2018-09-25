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Земные растения, которые выглядят инопланетными
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Земные растения, которые выглядят инопланетными 

Рамблер 1 час назад
Человек давно стремился познать космос и в прошлом веке нам наконец-то удалось вырваться за пределы земной атмосферы. Но разве не странно изучать далёкие галактики, когда самым уникальным местом, достойным нашего внимания, является наша планета? Чуть ли не ежедневно учёные узнают всё новые и новые детали о Земле, и они не могут не поражать воображение. Вот несколько представителей земной флоры, факты о которых попросту не укладываются в голове.
1. Мимоза стыдливая. Во всём мире мимозу выращивают как декоративное растение, а вот на родине, в тропиках Южной Америки, мимозу стыдливую считают ядовитым сорняком. Особенность растения в том, что у него очень чувствительные листья: стоит лишь прикоснуться к листочку, как он начинает свёртываться. А недавно исследователи из Австралии выяснили, что мимоза умеет учиться. Она запоминает, с кем или чем контактировала, и, если контакт определён как безопасный, то при следующем она листья складывать не будет.
2. Раффлезия Арнольда. Растение-паразит с омерзительным запахом живёт на Суматре. Раффлезия паразитирует на лианах, не имеет выраженных стебля, листьев и корней и питается соками хозяина. Цветы раффлезии вырастают до метра в диаметре, а масса может быть до 8 кг. Запах гниющего мяса, источаемые ими, привлекает лесных мух, которые и опыляют цветы.
Какие ещё земные растения выглядят как инопланетные, узнайте из видео.
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