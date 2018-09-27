Деятельность человека раскачала земную ось

Земля, в отличие от глобуса, не совсем круглая, а ее ось не статична, а совершает колебания — прецессии (наклоны) и нутации (колебания относительно земной коры). Последние составляют около десяти сантиметров в год и десяти метров за сто лет. На этой неделе NASA опубликовало отчет, в котором впервые перечисляются главные причины нутаций земной оси.

Традиционно причиной «дрожания» земной оси считалось движение ледников, но, объединив математические модели других глобальных процессов, которые теоретически способны отклонить ось, ученые установили, что причина не одна, а целых три: конвекция вещества мантии, планеты, движение ледников и таяние глобальной криосферы.

Все перечисленные факторы объединяет изменение распределение массы внутри и на поверхности планеты. Говоря о последнем факторе — таянии льдов в течение прошлого столетия, — авторы отчета подчеркнули, что речь идет главным образом о таянии ледяного щита Гренландии в результате повышения температуры воздуха. С начала XX века Гренландия потеряла 750 гигатонн льда. Эта масса воды стекла в океан, что привело к росту уровня моря и способствовало смещению оси вращения планеты.

Лед тает не только в Гренландии, но и на полюсах, однако географическое положение острова сделало таяние его ледников особенно важным. «Если массивное тело располагается под углом в 45° к Северному полюсу, как Гренландия, изменение его массы сильнее скажется на положении оси вращения, чем изменение массы тела в другой точке», — объясняет один из авторов исследования Эрик Ивинс (Eric Ivins) из Лаборатории реактивного движения NASA.

Таяние ледникового щита Гренландии (2002-2013) по данным спутниковой миссии GRACE.

Таяние ледников Гренландии обусловлено глобальным потеплением, которое, в свою очередь, в значительной мере спровоцировано деятельностью человека — попаданием в атмосферу парниковых газов в результате сжигания углеводородов. Таяние льдов Гренландии ускоряется с каждым годом; вместе с ним будет ускоряться и нутация оси.

Исследование опубликовано в журнале Earth and Planetary Science Letters, кратко о нем рассказывается на сайте NASA.