Самые опасные острова в мировом океане

Территории этих островов строго охраняются, и людям здесь появляться категорически запрещено.

Остров Грюинард

Власти Великобритании когда-то выкупили этот остров у Шотландии, чтобы проводить испытания биологического оружия. Сейчас почва этого острова заражена спорами сибирской язвы, для жизни эта земля будет непригодна еще много сотен лет.

Змеиный остров

В 35 км от берега, к югу от Сан-Пауло, находится остров Кеймада-Гранди, здесь обитает одна из самых опасных в мире змей — островной ботропс — укус, которой вызывает мгновенное омертвение тканей.

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Кроме ботропса, на острове можно встретить десятки других видов змей, здесь их так много, что власти Бразилии приняли решение закрыть остров для посещения. Единственное, что здесь напоминает о людях, — это островной маяк, который, к счастью, работает в автоматическом режиме. А вот со стороны на остров посмотреть можно, здесь даже разрешен дайвинг.

Северный Сентинель

Это один из Андаманских островов, расположенных в Бенгальском заливе. Местные обитатели настроены очень воинственно по отношению ко всем, кто пытается сюда попасть. Они не желают взаимодействовать с современным миром.

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Любые попытки выйти с ними на контакт они встречали в штыки. Когда после одной из природных катастроф к острову подлетел вертолет со спасателям, которые хотели выяснить не требуется ли помощь, агрессивно настроенные аборигены, начали выпускать стрелы.

Christian Caron

Известно, что сентинельцы так и не научились добывать огонь, но создали собственную "технологию" хранения тлеющих головешек.