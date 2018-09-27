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Самые опасные острова в мировом океане
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Самые опасные острова в мировом океане 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Wikipedia
Территории этих островов строго охраняются, и людям здесь появляться категорически запрещено.

Остров Грюинард

Власти Великобритании когда-то выкупили этот остров у Шотландии, чтобы проводить испытания биологического оружия. Сейчас почва этого острова заражена спорами сибирской язвы, для жизни эта земля будет непригодна еще много сотен лет.

Змеиный остров

В 35 км от берега, к югу от Сан-Пауло, находится остров Кеймада-Гранди, здесь обитает одна из самых опасных в мире змей — островной ботропс — укус, которой вызывает мгновенное омертвение тканей.
Wikipedia
Кроме ботропса, на острове можно встретить десятки других видов змей, здесь их так много, что власти Бразилии приняли решение закрыть остров для посещения. Единственное, что здесь напоминает о людях, — это островной маяк, который, к счастью, работает в автоматическом режиме. А вот со стороны на остров посмотреть можно, здесь даже разрешен дайвинг.

Северный Сентинель

Это один из Андаманских островов, расположенных в Бенгальском заливе. Местные обитатели настроены очень воинственно по отношению ко всем, кто пытается сюда попасть. Они не желают взаимодействовать с современным миром.
Wikipedia
Любые попытки выйти с ними на контакт они встречали в штыки. Когда после одной из природных катастроф к острову подлетел вертолет со спасателям, которые хотели выяснить не требуется ли помощь, агрессивно настроенные аборигены, начали выпускать стрелы.
Christian Caron
Известно, что сентинельцы так и не научились добывать огонь, но создали собственную "технологию" хранения тлеющих головешек.
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