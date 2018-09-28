7 самых известных крепостей Крыма

Крым полон исторических памятников, оставленных здесь народами, в разные эпохи населявшими и владевшими полуостровом. Большое значение в их жизни имели фортификационные сооружения, так как Крым многократно сотрясался войнами. Многие из этих крепостей, в разной степени сохранности, дошли до наших дней.

Мангуп

Одной из самых древних крепостей в Крыму считается Мангуп, входящий в число таких оригинальных объектов региона, как пещерные города. Он расположен на вершине горы Баба-Даг («отец-гора» по-татарски), происхождение же его имени неизвестно.

Первые укрепления здесь появились в V веке. Их соорудили готы, ушедшие в горы Крыма из приазовских степей от нашествия гуннов. Основание Мангупской крепости стало началом тысячелетнего государства готов в Крыму. В то раннее время она именовалась Дорос.

Опираясь на неё, готы долгие века довольно успешно отстаивали независимость своего маленького горного княжества, неоднократно менявшего название. Окрестные государства и народы — Византия, Тюркский каганат, половцы, татары — неоднократно пытались захватить Дорос-Мангуп. В конце VIII века это на короткое время удалось хазарам. С XIII века в Мангупе располагалась столица позднего готского королевства Феодоро. В 1475 году он был захвачен турками, после чего жители его покинули.

Эски-Кермен

Крепость Эски-Кермен («Старая крепость») расположена неподалёку от Мангупа. Некоторые считают, что это и есть легендарный готский Дорос. В VI веке, после перехода Крыма под непосредственную власть Византии, крепость была заново отстроена греками. Она играла важную роль в обороне Херсонеса от степных народов.

В X-XIII веках здесь был процветающий и немаленький по тем временам город, насчитывавший более двух тысяч жителей. В XIII веке его населяли в основном готы. В 1299 года город был взят и разрушен ногайцами, после чего уже никогда не смог восстановить своё прежнее значение. Но его пещерные туннели и колодцы, предназначенные на случай долгой осады, по сей день приводят в изумление.

Чуфут-Кале

Крымско-татарское название этого укрепления, искусно использовавшего скально-пещерный ландшафт, означает «еврейская крепость». Её первые сооружения относятся к VI веку. Она играла значительную роль в обороне византийских владений. Это мог быть легендарный город Фуллы, резиденция епископа.

Город был населён в основном аланами, основавшими в Крыму своё государство, вассальное от Византии. В XI веке город был временно захвачен половцами, от которых получил имя Кырк-Ер. В XIV веке в Кырк-Ерском княжестве стали в большом количестве селиться караимы — крымские неталмудические иудеи.

После того, как в XV веке образовалось Крымское ханство, евреям и караимам было запрещено жить в нём где-либо, кроме Кырк-Ера. Так город получил своё нынешнее татарское название. Кроме того, Чуфут-Кале служил место ссылки провинившихся ханских военачальников. После вхождения Крыма в состав России в конце XVIII века ограничения на проживание иудеев в Крыму были сняты, и в течение XIX века жители покинули город.

Сугдея

Генуэзская крепость в Сугдее — нынешнем Судаке, древнерусском Суроже — была выстроена в XIV веке. Это одно из самых монументальных крепостных сооружений Крыма. Задолго до того, как в нём обосновались генуэзцы, город играл важную роль. Он был основан ещё в III веке аланами и первоначально входил в состав Боспорского царства. В VI веке он стал одним из ключевых форпостов византийских владений на Чёрном море. В начале XIII века Сурожем овладевает Венеция, однако в 1365 году его захватывает Генуя и делает оплотом своей колониальной торговой империи.

В этот период Сурож обносится мощной крепостной стеной, построенной по канонам эпохи Возрождения. Генуэзская колония процветает под покровительством крымских ханов. Сурож играл важную роль во внешней торговле России: самые богатые московские купцы назывались гостями-сурожанами из-за своих постоянных контактов с этим городом. В течение XVI века Сугдея приходит в упадок, превратившись в заурядный османский гарнизонный городок.

Кафа

Не меньшее впечатление производит и генуэзская крепость в древней Феодосии — городе, основанном ещё греками в VI веке до н.э. Вместе с Сугдеей, Феодосия входила в оборонительную линию Византии в Крыму. Помогавшие в XIII веке восстановлению Византии генуэзцы укрепились в Феодосии, прозванной ими Кафой, и сделали её столицей своих черноморских владений. В середине XV века её население (70 тысяч) превышало население пришедшего в упадок Константинополя.

Переход города под власть Османской империи способствовал его дальнейшему расцвету на посреднической работорговле, с которой наживалось разноплемённое купечество Кафы. В 1616 году украинские казаки гетмана Петра Сагайдачного штурмом взяли выстроенную генуэзцами крепость, освободив тысячи невольников. После этого Кафа сходит на нет как торговый центр, хотя сохраняет военное значение для турок. В 1771 году русским войскам снова пришлось брать её с бою.

Перекоп

Крепость известна благодаря своему стратегическому значению — она прикрывает Перекопский перешеек, связывающий полуостров с «большой землей». Вал и ров в узком месте перешейка строили разные народы с незапамятных времён (по преданиям, ещё тавры и киммерийцы), и всякие новые хозяева полуострова считали важным делом обновлять эти укрепления. Нынешние руины относятся к крепости, сооружённой крымскими татарами в начале XVI века при хане Менгли-Гирее I. Через ворота Перекопа в XVI-XVII вв. прошли миллионы русских и украинцев, угнанных в рабство крымскими татарами.

Укрепления Перекопа — наглядный пример того, что любая крепость рано или поздно падёт. Несмотря на, казалось бы, неуязвимое положение, Перекоп неоднократно захватывали запорожские казаки. В 1663, 1736 и 1738 гг. Перекоп брали русские войска. В 1771 году они взяли его окончательно, срыв укрепления. В ХХ веке новейшие фортификационные сооружения на Перекопе трижды не устояли перед наступавшими войсками: в 1920 и 1944 гг. перед Красной армией и в 1941 году перед вермахтом.

Еникале

Обзор крепостей Крыма будет неполным без упоминания крепости на Керченском полуострове. Её сооружение турки начали в 1699 году, вскоре после потери ими Азова, для закрытия русским кораблям входа в Чёрное море. Строительством руководил кафинский итальянец, принявший ислам.