«Тануки» поддержал марафонцев

Бренд «Тануки» уже во второй раз поддержал самый массовый забег страны — Московский марафон, который в этом году прошел 23 сентября.
Пресс-релиз
Пресс-релиз
Для «Тануки» поддержка спортивных мероприятий и, в частности, забегов успела стать доброй традицией: бренд поддерживает Московский марафон не первый год, а в августе «Тануки» выступал партнером полумарафона и детского забега «Лужники». Участников самого массового спортивного мероприятия этой осени ждали уютные лаунж-зоны, дружелюбные ростовые куклы в костюмах Тануки, суши и роллов, а также собаки корги. Аниматоры занимали детей играми, конкурсами и раскрасками. Для маленьких и взрослых болельщиков были организованы фотосессии и веселые диджей-сеты, а участников забега подбадривали пейсмейкеры в костюмах.
Пресс-релиз
Татьяна Рахманова, генеральный директор компании мастер-франчайзи «Тануки» на территории РФ и СНГ:
«Городские спортивные мероприятия сегодня — это не только спорт. Это настоящие праздники с массой активностей на любой вкус и для людей любого возраста: фотосессиями, играми, музыкой, зонами отдыха и, конечно, фуд-кортом. «Тануки» поддерживает Московский марафон второй год подряд, и мы очень рады снова оказаться в центре такого масштабного спортивного события вместе с гостями наших ресторанов».
Пресс-релиз
Пресс-релиз
Маршрут Московского марафона прошел по центру столицы и охватил набережные Москвы-реки, Садовое и Бульварное кольца, Крымский мост, Тверскую и Театральный проезд. После забега участники перевели дух в зоне отдыха «Тануки» и получили подарки от бренда.