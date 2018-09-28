Самые известные русские крепости

На Руси словом «город» называли всякое укрепленное место, окруженное крепостной стеной. Возведение оборонительных сооружений было жизненно необходимым, так как гарантировало защиту от многочисленных внешних врагов.

Порховская крепость

Одна из немногих сохранившихся на северо-западе страны крепостей с односторонней обороной. Подобные сооружения возводили на Руси с середины XIV века и вплоть до конца XV века. Заложил Порховскую крепость, как и большую часть всей оборонительной системы Новгородского княжества, Александр Невский . Долгое время крепость защищала от набегов литовцев, которые страстно желали пленить и Новгород, и Псков. Вначале укрепление было построено из дерева и земли. Но уже в конце XIV века литовцы настолько усилили мощь своих атак и их количество, что новгородцы в срочном порядке начали возводить каменные стены. Любопытно, что эти стены — первые стены русской крепости, способные выдержать удары порохового оружия. Во второй половине XVIII века крепость пришла в такое состояние, что, дабы уберечь народ от вываливающихся из стен камней, ее было решено разобрать. Спасла крепость, как ни странно, бюрократическая волокита. Были разобраны только «самые опасные места». Сегодня образец военного новгородского зодчества XIV–XV веков открыт для туристов.

Нижегородская крепость

В 1221 году на слиянии рек Оки и Волги князь Георгий Всеволодович основал приграничную крепость, которая стала главным оборонительным сооружением в войне с Волжской Булгарией. Изначально укрепления были деревянными и земляными, а крепость имела овальную форму. Основной особенностью крепости стало то, что она была построена на необжитой территории. Вскоре крепость оказалась в центре борьбы суздальских князей с мордовскими племенами. Однако эта война не могла сравниться с бедой, которая десятилетия спустя обрушится на Русь — страна погрузится в «монгольский мрак». Нижегородцы будут неоднократно оставлять Новгород на растерзание татарам. Будет захвачена и крепость, правда, произойдет это в ее «деревянную» бытность. В дальнейшем вместе с ростом города произойдет и расширение крепости: будут построены каменные стены и воротная Дмитриевская башня. Каменную Нижегородскую крепость уже ни разу не захватит враг, несмотря на то что он неоднократно будет появляться под ее стенами.

Смоленская крепость

Замечательный образец достижений военно-инженерного искусства конца XV века — Смоленская крепость — была возведена по проекту Федора Коня. Драгоценное ожерелье из 38 башен, положенное на приднепровские холмы — именно так сегодня называют эту крепость. Она была сооружена по инициативе царя Федора Иоанновича, который стремился защитить Смоленск от польско-литовских захватчиков. Первый камень в основание крепости заложил Борис Годунов в 1595 году, а к 1602 году крепость уже закончили и освятили. Главной ее особенностью стала возможности вести трехуровневый бой. В 1609 году Смоленская крепость смогла выдержать 20 месяцев осады польского короля Сигизмунда III, в 1708 — остановила шведского короля Карла XII, шедшего на Москву. В 1812 году французы потеряли много солдат у стен Смоленской крепости, в отместку взорвав 8 крепостных башен. Изначально протяженность крепостных стен равнялась шести с половиной километрам. К сожалению, сегодня сохранились участки не более трех километров в длину. Внушительные шестнадцатигранные башни не только выступали в качестве оборонительного сооружения, но и служили лицом города, так как выходили на Московскую дорогу.

Ивангородская крепость

Построить крепость, защищающую русские границы от тевтонских рыцарей, повелел Иван Грозный в 1492 году. Не случайно было выбрано и место: крепость возвели напротив ливонской крепости Нарвы. Неоднократно Ивангород то переходил к шведам, то снова возвращался к русским. В 1704 году после взятия русскими войсками Нарвы Ивангород капитулировал и был окончательно возвращен России. Крепость сильно пострадала во время Великой Отечественной войны. На ее территории находились два концлагеря для русских военнопленных. Перед отступлением немцам удалось взорвать шесть угловых башен, большие участки стен, тайник и постройки на внутреннем дворе крепости. Однако 10 башен с каменными стенами и древняя православная церковь Ивангорода в Ленинградской области хорошо сохранились до нашего времени.

Шлиссельбургская крепость

Заложенная у истоков Невы на Ореховом острове, крепость получила свое второе название — Орешек. Инициатором постройки выступил в 1323 году внук Александра Невского Юрий Данилович. Построенная из дерева на 30 году жизни крепость полностью сгорела, после чего была заново отстроена из камня. После присоединения Новгорода к Московскому княжеству крепость серьезно укрепили, разобрав до фундамента и отстроив по периметру всего острова новые оборонительные 12-метровые стены толщиной4,5 метра. Давние соперники Руси шведы неоднократно пытались завладеть крепостью, и в 1611 году им это удалось. Шведы на протяжении 90 лет хозяйничали в крепости, которую назвали Нотебургом. Только во время Северной войны она вернулась к старым хозяевам и была вновь переименована в Шлиссельбург, или «Ключ-город». С XVIII века крепость утрачивает свое оборонительное значение и становится тюрьмой с дурной славой и суровыми порядками. За малейшее непослушание узников ожидала казнь, заключенные умирали от чахотки и туберкулеза. За все время никому не удалось сбежать из Шлиссельбургской крепости.

Петропавловская крепость

План Петропавловской крепости в 1703 году разработал сам Петр Великий (не без помощи, конечно, французского инженера Жозефа Ламбера де Герена). Крепость была построена на Заячьем острове и представляла собой шесть бастионов, соединенных крепостными стенами. С 1730 года появилась традиция пушечных выстрелов, оповещающих о наступлении полудня. В конце XVIII века был построен Монетный двор, на котором до конца 90-х годов прошлого века чеканились все монеты, а также ордена и медали. Несмотря на то что крепость является уникальным историческим защитным сооружением и как бы «запирает» Неву, ее стены никогда не видели ни штурма, ни осады. С самого начала своего существования ей выпала другая доля — она стала главной политической тюрьмой страны. Одними из первых в нее были заточены царевич Алексей, претендовавшая на престол княжна Тараканова, бунтовщик «похуже Пугачева» Александр Радищев . В свое время узниками крепости становились декабристы, народовольцы, петрашевцы, в их числе и молодой Достоевский.

Владивостокская крепость