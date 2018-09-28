Как живется безработным в разных странах

Страх потерять работу — распространенная фобия среди современных жителей мегаполиса. Люди зачастую боятся лишиться даже нелюбимой работы, потому что не хотят носить клеймо безработного. А еще для многих все эти нудные походы по собеседованиям и презентация самого себя — настоящая пытка.

Но есть страны, где временным тунеядцем быть совершенно не страшно — государство платит достойное пособие, которое позволяет поддерживать качество жизни на время поиска.

Только надо понимать, что нужно продолжать искать работу, потому что долго бездельничать и жить на деньги налогоплательщиков не получится. Государство дает временную поддержку, чтобы в итоге обеспечить своего гражданина работой.

Есть еще один способ помочь нетрудоустроенным — создать новые рабочие места там, где это необходимо. Информацию о том, сколько человек не имеют официальной работы предоставляет в регионы Министерство труда . И раз в 10 лет информацию «с полей» даёт Федеральная служба статистики, как раз по результатам переписи. Эти данные — рекомендация для регионов: на какой населённый пункт обратить внимание и сделать так, чтобы количество рабочих мест в нем увеличилось, а люди получили стабильную работу. Следующую перепись населения проведут в 2020 году.

А пока расскажем, каково быть временным бездельником в разных странах, что нужно, чтобы получить пособие, и как долго можно продолжать искать заветную вакансию.

В России особенно любят щеголять историями про богатых безработных в Америке, ведь пособия у них в разы больше, чем среднестатистическая зарплата нашего брата. Да, ежемесячные выплаты действительно могут достигать 2700 долларов, но для этого нужно соблюсти все условия и собрать целую кипу документов, справок и выписок, которые подтвердят нетрудоспособность.

Гражданин США может рассчитывать на пособие в размере 49% от доходов за последние месяцы в случае, если он:

проработал на прошлом месте от 6 до 12 месяцев (для каждого штата установлены свои рамки);

работал при полной занятости;

состоял «в штате» — трудовые договоры и контракты не рассматриваются;

потерял работу, потому что был уволен по инициативе работодателя;

причиной увольнения стало сокращение рабочих мест, а не нарушение рабочего режима или невыполнение должностных обязанностей.

Есть еще отдельная группа граждан с заработком меньше 1,1 тысячи долларов, которая попадает в зону финансового риска и тоже может претендовать на государственную соцподдержку.

После получения положительного решения безработный должен не менее чем раз в неделю отмечаться в департаменте занятости и отчитываться о своих попытках найти подходящую вакансию. Государство отводит до 6,5 месяцев на поиск работы — обычно это максимальный срок, в течение которого выплачивается пособие.

Франция

Во французском языке есть устоявшееся выражение «Ле арт де Вив» — искусство жить. Посмотрим, можно ли в этой стране продолжать радоваться жизни, если тебя настигли временные трудности.

Особенность пособия по безработице во Франции в том, что оно доступно не только гражданам, но и эмигрантам, которые имеют вид на жительство. Правда, получить пособие могут только те жители страны, которые последние 6 месяцев на предыдущем месте выплачивали социальные взносы в фонд по безработице. Составляет этот взнос 6,5%, из которых 2,4% вносит наниматель, а 4% должен вносить сам работник. Еще одно важное условие — увольнение должно произойти по инициативе работодателя. Но бывают исключения — например, может рассматриваться увольнение по собственному желанию, которое связано со сменой места жительства по семейным обстоятельствам.

Если кандидат соответствует всем требованиям, то ему необходимо зарегистрироваться на бирже труда Pole Emploi. Размер выплат составит 57,4% от среднего дохода за последние месяцы, максимальный период получения поддержки — 2 года, а максимальный размер пособия может достигать 6161 евро в месяц. Конечно, такой размер субсидий доступен не всем — в основном люди получают порядка 1000-1500 евро в месяц. Но участники программы имеют возможность устроиться на временную работу на неполный день без потери пособия.

Голландия

Нидерланды занимают лидирующие позиции среди стран в рейтинге Индекса лучшей жизни. Количество безработных в Голландии значительно меньше, чем во Франции, — только 3,8% голландцев по сравнению с 8,9% французов официально нетрудоустроены.

Особенность этой страны в том, что пособие по безработице выплачивают здесь каждый день. Максимум можно получить 144,75 евро, а выплаты будут производиться сроком от 3 месяцев до 3 лет. Рассчитывается ежедневная оплата исходя из размера последних заработков: 75% в первые два месяца, затем 70%. По сути, можно прожить 3 года в поисках работы, пока размеренно и стабильно получаешь карманные расходы на каждый день.

Япония

Многие в этом году узнали о существовании страшного явления под названием «кароси» — смерть от переработки. Японцы одни из немногих ведут статистику по внезапному летальному исходу во время работы.

В Японии особое отношение к труду, к коллективу и к должностным обязанностям, которое подвигает жителей страны до последнего держаться за место. Для японца потерять работу равносильно трагедии, но безработные там все-таки есть.

Пособие по безработице в Японии называют пособием по занятости, что показывает истинное отношение правительства к процессу выплат как к содействию занятости. Работодателя обязывают регистрировать всех своих сотрудников, потому что на каждого из них при приеме на работу формируют специальный комплекс страхования. Взносы на страхование разделяются между обеими сторонами, они составляют 1,2% от зарплаты, и в случае потери работы сотрудник имеет право на компенсацию.

Чтобы получить пособие, нужно соблюсти несколько условий:

проработать на последнем рабочем месте не менее 6 месяцев (на момент подачи заявления учитываются последние 2 года жизни);

период занятости обязательно должен быть застрахован, а взносы должны выплачиваться работодателем на протяжении 12 месяцев.

Сумма пособия в Японии составляет 50-80% от предыдущей заработной платы, а период выплат варьируется от 90 до 150 дней.

Согласно статистике Международной организации труда, около 77% безработных японцев не получают пособие. Строгая система начислений выплат отсеивает большую часть претендентов.

Россия

В России государство выплачивает 75% от средней зарплаты, а максимальная величина пособия составляет 4900 рублей.

Первый год с момента постановки на учет государство выплачивает безработному пособие в процентах от зарплаты, а затем приостанавливает выплаты на 6 месяцев. Если гражданин так и не найдет работу через полтора года, то ему продолжат выплачивать минимальное пособие, а именно 850 рублей в месяц.

Можно долго рассуждать, как и почему хорошо живут в Америке, в Азии и в Европе, что там даже безработные чувствуют себя в безопасности. Но если проанализировать, то ответ лежит на поверхности — преимущество этих стран в том, что государство имеет возможность работать с достоверными статистическими данными, а граждане платят налоги и сборы, которые потом работают в их пользу.

Последний раз процедура переписи в России проходила в 2010 году, когда еще не было таких возможностей и легкости ее реализации. Мы сможем внести информацию о себе, не выходя из дома и не встречаясь с посторонними людьми — предстоящая перепись населения будет доступна в онлайн-режиме на сайте госуслуг. С 1 по 31 октября 2018 года в нескольких регионах проведут тестовую версию переписи, которая поможет подготовиться и доработать механику опросов в 2020. Посмотреть, какие вопросы будут в переписных листах можно уже сейчас — в официальной группе Вонтакте запустили чат-бота, который расскажет о процедуре и даже покажет бланки, с которыми будут ходить переписчики.

Формат интернет-переписи существенно сокращает расходы как на сбор сведений о населении, так и на их первичную обработку. Теперь вообще не нужно жертвовать комфортом или напрягаться, чтобы помочь самому себе и стране в целом составить полную картину о жителях нашей страны и эффективно развивать экономику.