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Обнаружен древний город майя
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Обнаружен древний город майя 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Самое масштабное исследование ученых с использованием лазерных локаторов помогло группе экспертов обнаружить гигантский город майя более чем с 60 тысячами сооружений. Операция проводилась в северных джунглях Гватемалы, а древнейшие поселения были обнаружены в самой гуще лесов.
Благодаря лазерной пульсации удалось подтвердить гипотезы ученых о том, что в 600-800 гг нашей эры количество проживающих составляло около 11 миллионов.
Под гущей лесов Гватемалы обнаружены многочисленные пирамиды, целые сети дорог и дворцы. Исследователи даже допускают мысль о том, что представители этой цивилизации могли быть гораздо мудрее древних греков.
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