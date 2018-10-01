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Чего ждать от Moscow Design Week
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Чего ждать от Moscow Design Week 

WMJ.ru 5 часов назад
Фото: пресс-служба
С 9 по 14 октября в Москве пройдет Неделя Дизайна. В 100 точках на карте города появятся необычные инсталляции, а в ЦДХ развернется масштабное мероприятие с лекциями для дизайнеров и о дизайнерах, вернисажами, перфомансами, маркетом уникальных вещей и другими активностями. Подробнее — в нашем материале!
Если в прошлом году Московская Неделя Дизайна открылась в «Зарядье», то в этом организаторы MDW решили захватить больше пространства и внимания! В дизайнерских магазинах, барах, отелях, клубах, а также на территории модных молодежных кластеров Москвы, таких, как самый большой частный центр современного искусства в России Винзавод, площадка Московского Шелка и современное пространство Хлебозавода номер 9, появятся Design Points и Design Districts. Посетители MDW смогут, буквально путешествуя по Москве, насладиться произведениями дизайнерского искусства. Например, работы художника-футутриста Станислава Трацевского, который создает удивительные картины на шпоне, можно будет рассмотреть в Design Point в отеле «СтандАрт». А уже на одном из Design District можно будет увидеть огромного деревянного жирафа, которого в конструктивистском стиле собрал архитектор Василий Полетов.
Открытие же Недели дизайна состоится в Центральном доме художника, где представят проект Design SuperHeroes. Впрочем, имена своих героев организаторы выставки не разглашают.
Самые правдивые эмоции — это первые эмоции. Неинтересно идти на выставку, если ты уже и имена художников посмотрел, и об их творчестве все узнал, и даже работы увидел в соцсетях.
Анна Лебедева, куратор Московской Недели Дизайна
Так же в ЦДХ развернется выставочная площадка проекта iLari, что в переводе с итальянского означает «Домовой». 30 уже известных и молодых дизайнеров специально создали «своих» домовых, которые олицетворяют их представления и веру в это мифическое существо.
Кроме того, в рамках Недели Дизайна пройдет конкурс молодых дизайнеров «02.2.20». Участниками станут как дизайнеры одежды, так и мебели. Жюри под руководством миланского архитектора Джулио Каппеллини выберет самые оригинальные проекты, нетипичные решения, формы и цвета.
пресс-служба
Не обойдется в этом году на MDW и без традиционных лекций дизайнеров, которые пройдут в рамках образовательного проекта People of Design, а также каждый посетитель выставки сможет купить крутую дизайнерскую обувь, ювелирные украшения, посуду, предметы интерьера и многое другое на маркете уникальных товаров. Идешь?
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