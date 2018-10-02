Памятники столицы, которые стоит увидеть

В Великобритании появилась скульптурная композиция: она изображает разгневанного американского президента Дональда Трампа , грозно нависшего над пятилетней девочкой. Монумент установлен в английской зажиточной деревне Грейт-Миссенден. «ВМ» сделала подборку памятников и арт-объектов, разбросанных по разным районам Москвы.

В столице располагаются сотни памятников и арт-объектов, многие из которых известны только жителям тех районов, в которых они расположены. Некоторые из них незаслуженно находятся в тени, и на них стоит обратить внимание.

Памятник Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону

Адрес: Смоленская набережная, у посольства Великобритании

Бронзовая композиция посвящена главным героям произведений английского писателя Артура Конан Дойла о приключениях сыщика Шерлока Холмса с Бейкер-стрит и его "ассистента" доктора Ватсона. Знаменитый сыщик изображен в неизменной охотничьей шляпе и с курительной трубкой в руке. Доктор Ватсон расположился рядом на скамейке — в руках у него блокнот и карандаш.

Памятник Барону Мюнхгаузену

Композиция "рассказывает" горожанам известную историю того, как барон вытаскивает себя и своего коня из болота. Бронзовый памятник посвящен не только сказочному персонажу, но и реальному человеку — барону Мюнхгаузену, который сражался на полях в русско-турецкой войне. На открытии композиции — оно состоялось в 2004 году — присутствовал актер Олег Янковский , сыгравший роль сумасбродного барона в фильме "Тот самый Мюнхгаузен".

Памятник ребенку, делающему "колесо"

Адрес: Дюссельдорфский парк, Марьино

Памятник ребенку, который стоит на руках вверх тормашками (Радшлегер), установлен при входе в парк. Является символом немецкого города Дюссельдорфа и считается своего рода талисманом на удачу. Подарен Москве бургомистрам Дюссельдорфа в честь дружбы двух городов. Презент приурочен к дате, когда парк получил название в честь этого немецкого города — 22 апреля 2009 года.

Памятник патриарху Гермогену

Адрес: Александровский сад. Ориентир — средняя Арсенальная башня Кремля

Масштабная бронзовая фигура второго патриарха всея Руси, проживавшего во второй половине XVI века, выполнена скульптором Салаватом Щербаковым и архитектором Игорем Воскресенским . Постамент памятника украшают барельефы — на объемных "картинах" воспроизведен фрагмент церемонии избрания Михаила Федоровича Романова на царский трон.

Гермоген считался мучеником и умер в заточении. В 1913 году причислен к лику святых. А спустя ровно сто лет — в 2013 году — в Александровскому саду ему был открыт памятник. На церемонии присутствовал действующий патриарх всея Руси Кирилл.

Памятник танку

Адрес: район Солнцево, улица Богданова, 72 Настоящий танк Т-72 установлен по просьбе жителей района Солнцево. Многие из них являются танкистами. Техника демилитаризована, что означает полное отсутствие на ней вооружения. Танк увековечивает память маршала бронетанковых войск, дважды Героя Советского Союза Семена Богданова, расположившись на одноименной улице.

Памятник "Сочувствие"

Адрес: вестибюль станции метро "Менделеевская"

Композиция посвящена дворовой собаке по кличке Мальчик, которая трагично погибла от нескольких ударов ножами. Беспородный пес из бронзы расположился на небольшом возвышении и почесывает ухо задней лапой. В целом композиция посвящена гуманному отношению к бездомным животным.

Композиция "Человек в дереве"

Адрес: улица Усачева, 1 Зеленое дерево из бронзы спряталось в парке за станцией метро "Фрунзенская". В трехметровой композиции каждый человек увидит что-то свое. В нее художник Георгий Потоцкий запрятал различные символы и образы, которые раскрываются в зависимости от того, с какой стороны посмотреть на бронзовое дерево. К примеру, из ветвей выглядывают человеческие лица и другие образы.

Памятник "копейке"

Адрес: улица Привольная, 70 Памятник автомобилю ВАЗ 2101, больше известному как "копейка", появился в районе Жулебино больше десяти лет назад. Покрытая золотистой краской машина красуется на постаменте. Здесь его установили по инициативе частной автомобильной компании. Для многих горожан такой памятник стал поводом к ностальгии по тем временем, по своим первым машинам, которыми нередко как раз и были "копейки".

Памятник пчеле Кузе

Адрес: улица Кузьминская, 10 Небольшая бронзовая пчела разместилась в парке "Кузьминки". Три возвышения, выполненные в форме и по цвету медовых сот, составляют единую композицию. Одну из сот занимает Кузя. По сути, пчела — своего рода "указатель" к Музею меда, который находится на территории парка. Имя бронзовой пчеле, вес которой превышает 20 килограммов, присвоили в честь названия "Кузьминок".

Памятник дворнику

Адрес: улица Малахитовая, 7 Композицию скульпторы собирали практически по крупицам — из металлолома. В кепке с длинным козырьком, длинном фартуке и с большой метлой в руках — так выглядит памятник дворнику в районе Ростокинского акведука. Появилась такая скульптура в столице в 2006 году. Фигура дворника в полный рост расположилась на ровной поверхности из кусков металла с оттенком рыжины. А за его спиной из того же куска металла узнаются очертания Московского Кремля.