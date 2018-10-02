Где во Вселенной возможна жизнь

Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе? Риторический вопрос из старой советской комедии в наши дни обретает совершенно новый смысл.

Благодаря знаменитому телескопу "Кеплер" ученым удалось выяснить, что планет, подобных нашей, во Вселенной огромное количество и на каждой из них возможна жизнь. От ближайшей такой планеты нас отделяют "всего" 15 световых лет, правда на современном этапе развития науки и техники добраться до нее нет никакой возможности.

Но зачем ходить так далеко, когда жизнь, в той или иной форме возможна и в нашей, родной Солнечной системе. Вот список мест мест, где ученые надеются найти живые организмы.

Марс

Ученые предполагают, что на Марсе могут появиться микроорганизмы, занесенные с Земли. Сейчас по планете путешествует марсоход Curiosity, несмотря на то, что перед отправкой в космос все объекты проходят дезинфекцию, на сто процентов избавить из от микроорганизмов не возможно. Кроме того, на Марсе найдена жидкая вода, а это дает надежду на то, что там возможно найти жизнь.

Европа

Спутник Юпитера, покрытый толстым слоем льда. Ученые предполагают, что под ледяной коркой находится вода, в которой возможно развитие жизни.

Энцелад

Ледяной спутник Сатурна, он гораздо меньше Европы, но также покрыт льдом, под слоем которого находится жидкость. Интересно то, что она прорывается на поверхность, как гейзеры на Земле. Это дает возможность собрать эту жидкость и сделать анализ, даже не совершая посадку.

Венера

На поверхности планеты адски жарко, 500 градусов по Цельсию делают невозможным возникновение жизни. Но стоит подняться выше облаков, и атмосфера начинает меняться. Ученые не исключают шансов найти хоть что-то живое на высоте 100 км над поверхностью планеты.