Дима Билан готовит фэнтези шоу «Планета Билан»

Единственный победитель Евровидения от России, 7 кратный победитель EMA, единственный в истории обладатель 17 тарелок Муз-ТВ, лидер ротаций, чартов и музыкальных премий Дима Билан представит в 2019 году первое живое фэнтези шоу «Планета Билан».

Музыкант готовит программу мирового уровня со спецэффектами и неожиданными световыми решениями. Перед зрителями раскинется огромная сцена-космолет, на котором герой путешествует по своей Вселенной и с помощью невероятных декорации попадает в параллельные реальности своей души. Но главное — это два с лишним часа живого голоса и лучших песен Димы Билана в сопровождении музыкантов и танцоров.

Грандиозный тур «Планета Билан» стартует в 2019 году, концерты пройдут в 22 городах России и странах Прибалтики. Первые концерты состоятся 6 февраля в Москве в «ВТБ Арена» и 22 февраля в Санкт-Петербурге в «Ледовом Дворце».

партнерский материал

«Планета Билан» — это шоу в новом для России формате на стыке музыки, перформанса, кино и героического комикса. Это фильм в жанре фэнтези, сыгранный вживую на сцене! Специально для этого шоу Дима снимает эпизоды-исповеди о своей жизни. Шоу, задуманное как фантастический байопик, основано на реальных чувствах, где главная тема — это поиск себя. Здесь нет фактов биографии, есть лишь только ощущения, переживания и эмоции, через которые перед зрителем открывается внутренний мир героя.

Дима в Планете Билан — это голос, который вы еще не слышали.

Это внутренний голос артиста, который прозвучит на весь космос.

Тур «Планета Билан»

6 февраля 2019 — Москва, ВТБ Арена

22 февраля 2019 — Санкт-Петербург, Ледовый Дворец

5 марта 2019 — Краснодар, ДС Олимп

6 марта 2019 — Ростов-на-Дону, КСК Экспресс

8 марта 2019 — Волгоград, Экспоцентр

10 марта 2019 — Саратов, ФОК Звездный

12 марта 2019 — Воронеж, Event Hall

19 марта 2019 — Казань, Татнефть Арена

22 марта 2019 — Уфа, ДС 24 марта 2019 — Пермь, СК Сухарева

26 марта 2019 — Екатеринбург, ДИВС

28 марта 2019 — Тюмень, СК Центральный

30 марта 2019 — Новосибирск, ЛДС Сибирь

31 марта 2019 — Барнаул, ЛД Титова

6 апреля 2019 — Оренбург, СКК Оренбуржье

8 апреля 2019 — Самара, МТЛ Арена

11 апреля 2019 — Нижний Новгород, ДС Профсоюзов

15 апреля 2019 — Минск, Фалькон-арена

17 апреля 2019 — Рига, Арена Рига

18 апреля 2019 — Вильнюс, Компенса

20 апреля 2019 — Клайпеда, Арена Клайпеда

22 апреля 2019 — Таллин, Тондираба