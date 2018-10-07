Ресторан «Прага» продают на Avito

Заведение хотят продать за 1,98 миллиардов рублей.

Здание является объектом культурного наследия, поэтому покупатель примет на себя обязательства по его охране. Кроме того, он получит девять залов ресторана, ночной клуб, подземный паркинг на двадцать пять мест и дополнительные помещения, которые можно будет сдать в аренду.

С середины 90-х годов прошлого века ресторан принадлежал семье бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова , но после того, как его признали банкротом, "Прагу" выставили на продажу. Однако аукцион так и не состоялся, поскольку ни одной заявки на покупку не поступило.

В XX века "Прага" была одним из самых известных ресторанов в Москве. Гостями заведения были знаменитые художники, музыканты, профессора университетов и другие знатные люди.