Самые страшные аттракционы в мире

От этих аттракционов захватывает дух даже у самых отважных людей.

Катапульта

На этом аттракционе можно прокатиться в парке "Диво-остров" в Санкт-Петербурге.

@divo_ostrov

Капсула, рассчитанная на двоих человек, взмывает на тросах на высоты 54 метра и продолжает "колебаться" вплоть до полной остановки. А в процессе может поворачиваться вокруг собственной оси. Если вы плотно пообедали, лучше подождать.

Башня ужаса

Этот аттракцион располагается в парке Dreamworld в австралийском Квинсленде.

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Высота башни составляет 115 метров, рискнувшие испытать невероятный выброс адреналина, взлетают на эту высоту, замедляются на мгновения, а затем падают вниз. Участники аттракциона находятся в свободном падении почти семь секунд. А после этого испытание повторяется еще раз.

Сын зверя

Аттракцион Son of Beast находится в американском парке развлечений Kings Island, расположенном в 39 км от Цинциннати (штат Огайо).

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Эта горка высотой 66 метров построена в 2000 году и до 2006 года была самой высокой деревянной горкой с мертвой петлей. Острые ощущения на скорости 125 км/ч гарантированы.