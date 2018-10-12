Ещё
«Шрамы», которые люди оставили на Земле
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Шрамы», которые люди оставили на Земле 

Рамблер 4 часа назад
Известно, что человек не всегда уживается с окружающей средой, несмотря на то, что Земля — это наш дом. Мы сделали свою жизнь более комфортной с помощью автомобилей, электричества и пластиковых упаковок. Но за такое удобство нам и нашей планете приходится платить очень высокую цену. Причем речь идет не только об озоновой дыре и о загрязнении воздуха. Ведь на Земле остались огромные "следы", которые люди оставили в погоне за новыми благами.
Не все трещины и впадины на Земле появились в результате катаклизмов. В городе Мирном есть алмазный рудник "Мир". Его глубина 525 метров, а сам он похож на огромную воронку. Над этой алмазной впадиной не летают вертолеты и самолеты, потому что она начинает засасывать их внутрь.
Карьер Чукикамата имеет глубину 850 метров, располагается на севере Чили и является самым большим карьером в мире. В нем добывают медную руду. Его размер достигает четырех километров в длину и три в ширину.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: правда или нет?8
Детские загадки, которых устыдятся взрослые35
«Обнаженные портреты»: когда раздевается фотограф3
Изобретения, которые противоречат законам физики5
6 самых шокирующих фактов о близнецах2
Видео
04:17
Странные находки, которые были найдены подо льдом
Вещи
04:12
Странные вещи, которые запускали космос
Вещи
04:23
«Шрамы», которые люди оставили на Земле
Места
10:44
Будут ли когда-нибудь клонировать людей
Истории
10:02
Когда проложат тоннель под Атлантическим океаном
Места
04:03
«Дайте две»: как мужчина продал каплю клея с пола
Вещи
04:25
Какой была жизнь Чарльза Дарвина
Люди
04:07
Самые быстрые поезда в мире
Вещи
00:31
Как «счастье» стало «смертью» в Перми
Безумный мир
13:54
Парашютные рекорды, которые вошли в книгу Гиннесса
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение