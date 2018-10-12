Кого могут посадить в карцер в русской тюрьме

Причин для того чтобы оказаться в этой тюремной одиночке, довольно много, начиная от грубого слова, брошенного в адрес надзирателя, и заканчивая игрой в карты.

Выпил — уединят

«Родной брат» карцера — ШИЗО, штрафной изолятор. В карцер сажают людей на этапе предварительного или судебного следствия, если в отношении них выбрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В ШИЗО находятся те, кому срок судом уже назначен и кто заехал на зону или в «крытку» в качестве полноправного осужденного. Основные ограничения для тех, кто в карцере и ШИЗО, одинаковы. Для взрослых и несовершеннолетних закон устанавливает разные сроки пребывания в карцере. Малолетки водворяются туда максимум на 7 суток, для остальных срок нахождения в одиночке может растянуться до 15 дней и ночей. Попасть в одиночную камеру с откидывающейся «шконкой» можно за «наезды» на соседей по камере, схватку с надзирателем или просто за то, что не встал, когда «гражданин начальник» зашел в «хату». В карцер посадят, если найдут у подозреваемого или обвиняемого самодельную брагу (и любой другой алкоголь), за распитие спиртного также могут принудительно уединить, как и за хранение всего недозволенного, включая продукты. Имеющие два и более выговоров — тоже кандидаты на отправку в карцер. Законодательство разграничивает многие вышеназванные причины для помещения в карцер на происшествия, требующие дисциплинарного возмездия и уголовного преследования. Например, если подсудимый нападет на судью во время процесса, он неминуемо схлопочет дополнительный состав преступления к уже имеющемуся. Но когда, к примеру, сиделец посылает надзирателя матом, а оскорбленный не пишет на зека жалобу, произошедшее преступлением не считается — обидчик может рассчитывать только на водворение в карцер. По закону в карцер помещают только того, кто может там находиться по состоянию здоровья. Если наказанный заболел во время одиночной отсидки, то продолжать держать его в карцере администрация тюрьмы не вправе.

Лежать строго по распорядку

Металлическая койка с деревянным лежаком в карцере после подъема крепится к стене — днем не полежишь. Стол и стул привинчены к полу. Книги, газеты и журналы читать в карцере нельзя — передавать их и брать с собой запрещено. Разумеется, телевизора в одиночке тоже нет. Кушает сиделец, помещенный в карцер, только тюремную еду, которую ему дают через окошко в двери. Продуктовые посылки и передачи с воли также под запретом. Гуляет одиночник в два раза меньше, чем обычные сидельцы, — полчаса в день.

Перечень оснований для такого наказания обещают сократить

Сейчас разрабатываются поправки в Уголовно-исполнительный кодекс РФ, которые должны конкретизировать основания для водворения нарушителя в карцер, — современные причины для принятия такой суровой меры наказания сильно расплывчаты. В сущности, по действующим правилам «гражданин начальник» может отправить подозреваемого или подсудимого в одиночную кутузку за что угодно, объяснив это «нарушением режима». Предполагается, что новые требования к обоснованию причины водворения арестанта в карцер будут более либеральными: сажать в одиночку предполагается только за серьезные проступки — матерщину, драку, незаконный оборот спиртного или наркотиков. За остальные проступки, не указанные в специальном перечне закона, «кум» сотоварищи вправе только словесно укорить. Или же нарушитель отделается выговором. Законодатели также думают над тем, что конкретно может послужить смягчающими обстоятельствами для того, чтобы злостный нарушитель ступил на путь исправления и поменял свой статус. В современных правилах, по которым работает сегодняшняя система исполнения наказаний, не прописан механизм заглаживания нарушителем своей вины перед руководством пенитенциарного учреждения.