Что творят немцы на Октоберфесте

Октоберфест — ежегодное испытание на прочность желудка. Фестиваль этот проходит с начала XIX века и ежегодно привлекает около 6 миллионов посетителей. В Мюнхен на этот осенний праздник съезжаются не только немцы со всей страны, но и любители пива со всех уголков мира. Корреспондент «Ленты.ру» побывал на фестивале, послушал музыку, под которую приятнее всего танцевать на столе и узнал, какие трудности могут возникнуть с подобными мероприятиями в России.

Трапезничают и пьют пиво на Октоберфесте в специальных палатках-шатрах (многие из них принадлежат крупным пивным компаниям, и в этих случаях назвать такие здания палатками нельзя, потому что это гигантские амбары с несколькими этажами). В шатрах всегда весело и стоит дикий гвалт, который, впрочем, не заглушает живую музыку — без нее напиваться совсем не так весело. В каждой палатке выступают свои группы, и перед ними не ставят никаких ограничений, какую музыку играть. Артисты полностью контролируют настроение посетителей — стоит им заиграть какую-нибудь популярную у немцев песенку, те сразу превращаются в болельщиков на футбольном стадионе. На Октоберфесте принято выражать свои бушующие эмоции, вставая на скамьи или даже на столы, громко подпевая и хлопая в ладоши. Последнее возможно только в случае, если у вас в руке нет стакана с пивом — что маловероятно.

Музыка на Октоберфесте весьма разнообразная. В палатках это, как правило, национальные мелодии (с трубами, барабанами, причем весьма торжественные) или легкий рок. Места танцевать, кроме как на столах, в этих помещениях все равно нет — слишком людно, и маневрировать в такой толпе умеют только официантки. Для них эта работа весьма напряженная, но оплачивается очень хорошо: с учетом чаевых заработок за две недели фестиваля составляет в среднем 5,5 тысячи евро.

Помимо этого, за чересчур развеселившимися гостями следят внимательные охранники. Впрочем, глядя на официанток, которые приносят посетителям по шесть литровых кружек пива за раз, возникает впечатление, что они и без накачанных охранников с легкостью тебя вышвырнут, если начнешь танцевать на столе, пиная чужие стаканы. Да и танцевать с таким количеством пива в животе, мягко говоря, затруднительно.

На улице можно услышать совсем другую музыку: за территорией палаток Октоберфест представляет собой гигантский парк совершенно диких аттракционов, домов ужаса, кондитерских, сувенирных лавок и ресторанов. Сюда ходят семьи с детьми, пары приходит на свидания, — и музыка здесь более клубная. Правда, специально отведенных мест для танцев все равно нет, поэтому подвыпившие немцы танцуют где придется, чаще всего — в очередях на аттракционы. Сочетание выпивки и американских горок — это лишь еще одно подтверждение того, что фестиваль пива для немцев — испытание организма на прочность.

На Октоберфест многие немцы приходят в традиционных баварских костюмах. Для мужчин это ледерхозен: короткие кожаные штаны или шорты с подтяжками, толстые гетры, клетчатая рубашка и, в случаях, если посетители уверены в координации своих действий после всего выпитого — шляпа с пером. Женщины надевают платья с корсетом и весьма глубоким декольте, а также фартук. На него некоторые повязывают ленту, и ее расположение говорит о семейном статусе: если бантик завязан на левой стороне, то девушка одинока, на правой — у нее кто-то есть. Впрочем, обойтись можно и без этих намеков. Мужские ледерхозен в магазинах Мюнхена стоят в районе 100 евро. У многих немцев такой костюм ждет своего очередного звездного часа целый год в шкафу, другие же просто берут его в аренду в одной из многочисленных лавок (некоторые из них принадлежат пивным компаниям). Можно прийти на Октоберфест и в собственном одеянии, но как же погружение в местный колорит и культуру? На время праздника люди в традиционных баварских костюмах встречаются по всему Мюнхену, а не только на территории фестиваля.

В 2018 году на мюнхенском Октоберфесте было выпито почти восемь миллионов литров пива. Такие цифры приводит Ораз Дурдыев , директор по корпоративным отношениям и правовым вопросам AB InBev Efes (производитель Lowenbrau и Spaten). По его словам, немецкая культура потребления пива — образец устоявшегося способа потребления алкоголя (более 50 процентов которого приходится на пиво). Общепринятый размер одной кружки пива на Октоберфесте — один литр. За пределами фестиваля можно обойтись и пинтой.

Фестиваль не заканчивается за пределами парка аттракционов, его отмечают в каждом баре Мюнхена, да и в других городах тоже. Атмосфере праздника пива способствует возможность распивать пенное на улицах, хотя поначалу сложно отделаться от рефлексивного желания спрятать бутылку при виде полиции, — но те лишь следят, чтобы всем было весело. Работу свою сотрудники в форме выполняют четко — даже поздним вечером в центре баварской столицы с трудом можно отыскать агрессивных забулдыг. А бутылки в Германии принято сдавать, и за это платят в любой лавке. Так что единственная задача — научиться маневрировать между лужами субстанций, исторгнутых веселыми и отчаянными головами.