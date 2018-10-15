Город банд: темная сторона Рио-де-Жанейро

Рио-де-Жанейро или просто «Рио» является столицей бразильского штата Рио-де-Жанейро и третим по величине мегаполисом в стране. Население города (официально) превышает 7 миллионов человек. На самом деле здесь живет гораздо большее количество людей. Часть города была признана в качестве объекта всемирного наследия в 2012 году, но это не мешает бандитским группировкам практически полностью контролировать это прекрасное место. Мы собрали факты, которые должен знать о Рио каждый турист, который отважится на такое рискованное путешествие.

Бедность

Большая часть жителей этого прекрасного города живет за чертой бедности. По крайней мере, официально. Государственные программы вроде Bolsa da Familia являются нормальным средством поддерживать существование. При этом попрошаек тут немного. Местные предпочтут вас ограбить, вместо того, чтобы тратить время на уговоры.

Центр преступности

Центральная фавела — Росинья — контролируется криминальной группировкой Comanda Vermelho. Эти ребята знают, где собираются туристы и предпринимают весьма эффективные нападения на них. То есть вам совсем не обязательно отправляться на окраину, чтобы получить в бок грязный ножик. В центре такая «опция» тоже открыта.

Защита от нападения

Привыкайте к тому, что увиденное на фотографиях и реальный мир — разные вещи. Местные жители настолько опасаются нападения, что предпочитают носить старую и грязную одежду, а передвигаться на подержанных машинах. Это хоть как-то отпугивает воров, предпочитающих более жирную добычу. Туристов, например.

Оружие

Купить пистолет в Рио можно за 300 реалов. Это около 180 долларов. В результате, подавляющее большинство даже уличных воришек вооружено. Такой себе вклад в развитие дела. Если вас остановили на улице и собираются грабить — не рискуйте. Побоями дело не обойдется.

Полиция

Полицейские формирования в Рио есть, да еще какие. Для борьбы с организованной преступностью собираются специальные батальоны, бойцы которых прошли серьезную подготовку. А вот рядовых полицейских на улицах маловато. Можно за весь день не встретить ни одного.

Наркотики

Уже упомянутая фавела Росинья является перевалочным пунктом для крупных наркоторговцев. Коррупция позволяет серьезным парням переправлять кокаин в Европу. Главари банд особо не скрываются — а зачем, если они и так обладают денежным прикрытием и неприкосновенностью.

Печальная статистика

Впрочем, обо всех этих неприятностях въедливый турист может узнать и сам — достаточно будет просто посмотреть статистику. За прошлый год в Рио зарегистрировано 12 365 ограблений и 1 240 насильственных смертей. В этом году, благодаря активным действиям полиции, от рук бандитов погибло всего 732 человека.