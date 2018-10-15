Открытие выставки «Бергман. Метаморфозы»

Государственная галерея на Солянке совместно с Посольством Швеции в России к 100-летию со дня рождения одного из ключевых режиссеров кино XX века Ингмара Бергмана представит необычную выставку, осмысляющую и раскрывающую тонкие аспекты метода мастера через работы современных художников из разных стран мира.

Выставка «Бергман. Метаморфозы» пройдет с 13 ноября по 16 декабря и под чутким кураторским взором Карины Караевой объединит видеоработы, инсталляции, фотографии, живопись и объекты, рассматривающие эстетику и язык фильмов Бергмана.

Аллегория, деконструкция нарратива, отстранение, предельная образная символичность, присущая киноязыку Бергмана, предстанет во всевозможных вариациях в работах испанки Кристины Лукас, шведской художницы Наташи Данберг, Алены Терешко, Корины Шнит, Виктора Алимпиева, группы «Нежные бабы» и других российских и зарубежных художников.

Специально к выставке создана публичная программа, в рамках которой специалисты из разных областей искусства расскажут посетителям о творчестве Бергмана и его влиянии на мировое кино и культуру.

партнерский материал

Лекции: Олег Аронсон «Ингмар Бергман, женщина и крупный план»; Евгений Майзель «Развивая Бергмана: Лукреция Мартель и ее критика буржуазной семьи»; Саша Мороз «Хрупкие игры» (Пунктрирные заметки о поэтиках Бергмана).

Публичные встречи: Public talk с куратором выставки Кариной Караевой и участниками выставки «Бергман. Метаморфозы» об особенностях языка режиссера; Public talk с создателями и актерами спектакля «Персона» Гоголь-центра.

Концерт: Саша Елина «Recognizing Bergman».

Участники: Юлия Застава, Александра Митлянская, Коринна Шнитт, Наташа Данберг, Кристина Лукас, группа «Нежные бабы», Алена Терешко, Людмила Горлова, Альбина Мохрякова, Виктор Алимпие, Лор Прувост, Александр Ольховский, Александр Чистов, Соня Висс, Юрий Селиванов, Елена Берг, Маркус Линден, Анника Ларшон, арт-группа #nextstop (Катерина Чадина, Катя Помелова).

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