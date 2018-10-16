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Города, убитые людьми
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Города, убитые людьми 

Рамблер 11 часов назад
В 1914 году в США в штате Оклахома образовался город Пичер. В той местности нашли крупные залежи свинца и цинка. Началась добыча металлов, в город потянулись рабочие с семьями. Население быстро прирастало: рудникам требовались всё новые и новые сотрудники из-за сильно возросшего спроса на металлы. Разразившая в Европе Первая мировая война способствовала тому, что вокруг Пичера шахты росли, как грибы после дождя. Спустя всего несколько лет Пичер стал одним из крупнейших мировых центров по добыче свинца и цинка.
Однако после добычи металлов оставался побочный продукт — белый меловой песок. Когда в семидесятых годах разработки прекратили, вокруг города скопилось почти 180 миллионов тонн песка. Но в первой половине столетия песок в Пичере использовали везде: им засыпали дороги и детские песочницы, использовали для строительства. Тогда никому и в голову не приходило, что в песке содержится свинец, вызывающий различные недуги. Лишь в девяностые годы в городе провели массовое медицинское обследование, показавшее, что почти у половину жителей повышено содержание свинца в организме. Правительство страны задумалось об очистке Пичера, но так начались массовые просадки грунта, так что от идеи отказались. В итоге людей переселили в другие регионы, хотя несколько семей всё же предпочли остаться на прежнем месте. Сегодня Пичер — город-призрак, над которым витает токсичная пыль.
Что случилось с румынской деревней Джамана, американскими городами Нью-Айдрия и Сентрейлия и австралийским городом Виттенум, вы узнаете из ролика.
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