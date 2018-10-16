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Где найти кристально чистую воду
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Где найти кристально чистую воду 

Рамблер 11 часов назад
Синяя река в Гренландии — удивительное по красоте явление. В ней течёт кристально чистая вода насыщенного аквамаринового цвета. Идеально прозрачная вода голубоватого оттенка очень эффектно смотрится на фоне ледяной пустыни и походит на сказочную декорацию. Но на нашей планете есть и другие водоёмы, дни которых великолепно видно даже на большой глубине.
Так, в бразильском национальном парке Ленсойс-Мараньенсис за песчаными дюнами, высота которых доходит порой до 40 метров, в сезон дождей образуются лагуны, заполненный чистейшей водой. А поскольку в парке жарко, вода прогревается и прекрасно подходит для купания. Любопытно, что, когда сезон дождей завершается, никаких водоёмов в парке нет.
Ещё одно красивейшее место — пляжи острова Борнео. Борнео — третий по величине остров в мире, а его уникальность состоит в том, что он принадлежит сразу трём государствам: Индонезии, Малайзии и Брунею. Пляжи Борнео — рай для любителей морского отдыха: вода возле берегов так чиста, что можно с лёгкостью следить за жизнью подводного мира.
Почему из реки Азул в Аргентине можно пить и что происходит с австрийским озером Грюнер-Зе весной, рассказывает ролик.
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