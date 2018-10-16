Заброшенные парки развлечений, навевающие ужас

Развлекательные парки создаются, чтобы удивлять и веселить посетителей. И пока парк работает, всё действительно так и происходит: малыши и взрослые охотно катаются на аттракционах, играют в игры и просто отдыхают в красивых уголках. Но как только парк перестаёт функционировать, он сразу превращается в пугающее место, которое даже на фото выглядит мрачно.

1. В 1997 году в Японии появилось «Королевство Гулливера», парк развлечений. Из-за отсутствия захватывающих аттракционов и скучного оформления парк не пользовался популярностью. Портило репутацию и место, где он находился: поблизости располагались деревня, где жили члены секты Аум-Синрикё, и лес Аокигахара, в котором частенько сводят счёты с жизнью японские самоубийцы. Из-за всего этого через 4 года закрылся, и сейчас стоит заброшенным.

2. В 1969 году в Восточном Берлине открыли «Шпреепарк». В течение многих лет это был единственный парк развлечений на территории ГДР. После падения Берлинской стены в парке посетителей стало значительно меньше, а в 1991 году произошла трагедия: из-за аварии на одном аттракционе погибло 7 человек, 15 получили ранения. Новый владелец попытался возродить парк, вложив массу средств в новые аттракционы, но это не помогло, и в 1997 году «Шпреепарк» обанкротился. Сегодня он не фукнционирует.

«Аквадром» в России, «Озеро Долорес» и парк Holy Land в США — это места, где должны были развлекаться люди. Смотрите, как они выглядят сейчас.