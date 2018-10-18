Худым вход воспрещен: отель для полных людей

Отель для полных людей, где никто не смеется над лишним весом

Известный как «убежище» для людей с большими размерами, которые хотят хорошо провести время, не чувствуя смущения по поводу своего веса, The Resort — первый и единственный в мире отель для полных.

Спрятанный на острове Элеутра в самом центре Карибского бассейна, курорт открыл свои двери два года назад и уже успел стать популярным среди людей с избыточным весом, которые ищут экзотическое и свободное от осуждающих взглядов место для отдыха. Более того, в этот отель вообще нельзя заселиться, если ваш вес недостаточно большой, — и все для того, чтобы не смущать остальных гостей.

Британский канал решил выяснить, каково же это — отдыхать в отеле, где нет худых. Он отправил на курорт группу британских туристов, которые не отличаются худосочным телосложением. Каждый из участников говорил, что из-за своих размеров он ненавидит пляжный отдых.

Когда группа британцев прибыла на курорт, с ними провели сеанс доверительной терапии — каждый гость рассказал свою историю. Элис, мать двоих детей, которой всего 31 год, призналась, что так сильно переживала из-за веса, что уже планировала собственные похороны.

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Эми и ее муж Адам рассказали, что их медовый месяц был катастрофой, девушке не нравились ее фотографии с пляжа, и большинство она удалила. «Если она несчастна, я несчастен», — говорит Адам, который весит почти 140 килограммов. Его огорчало, что его жена раньше не чувствовала себя комфортно на отдыхе.

Стивен из Шотландии признал, что ненавидит свою «верхнюю часть тела», но к середине отпуска он сделал решительный шаг и прыгнул в бассейн.

«Вас постоянно высмеивают, обижают и судят просто потому, что вы большого размера», — говорит он.

27-летний Дэйн дважды отменял свадьбу со своей возлюбленной Хелен, потому что был не уверен в себе. «Я хотел бы делать то, что сейчас не могу, я хотел бы жениться на Хелен, которую люблю всю свою жизнь. Мы уже пару раз планировали свадьбу, но я каждый раз останавливал этот процесс из-за неуверенности в том, как я выгляжу».

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Плюс-сайз-модель Холли Макгиллврей изначально нашла идею гостиницы оскорбительной, но изменила свое мнение, услышав, что многие наконец смогли расслабиться, когда над ними не смеются.

«Любите себя и будьте тем, кто вы есть. Быть толстым не страшно. Это всего лишь ваша внешность. Я предпочла бы быть толстым, чем плохим человеком. Я говорю, что пусть лучше у меня будет два подбородка, чем я буду двуличной».

Весь комплекс был построен с нуля для «больших гостей». В отеле для полных вокруг бассейна стоят шезлонги, которые выдерживают большой вес, а кровати в номерах укреплены стальными решетками, чтобы отдыхающие не боялись ночью рухнуть. Дверные проемы, стулья и шезлонги здесь шире, и даже унитазы сделаны на заказ. Также для гостей три раза в день накрывают шведский стол.

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Но, наверное, самое важное, за чем сюда едут отдыхающие, — «свобода от осуждения». Здесь никто не будет смеяться над человеком из-за лишнего веса, что частенько случается с полными людьми на обычных пляжах.

Курорт был создан предпринимателем Джеймсом Кингом . Он рассказал, что идея пришла ему в голову 14 лет назад, когда он стал свидетелем одного эпизода: человек с избыточным весом сломал шезлонг, а поскольку унижение оказалось недостаточным, он еще и заплатил штраф 150 долларов.

«Я могу прыгать в бассейн и не беспокоиться о том, сколько брызг наделала. Или могу лежать на шезлонге и не бояться, что он развалится подо мной», — сказала Эми Флаэрти, которая приехала на курорт с мужем.

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Джеймс Кинг говорит, что 60 процентов его клиентов — американцы, остальные из европейских стран, например Великобритании и Испании. Однако, если вы планируете отдохнуть на курорте, нужно учесть, что The Resort принимает людей группами, в одиночку приехать не получится.