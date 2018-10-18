Гигантские империи, ставшие маленькими странами

В первом веке нашей эры армянский правитель Тигран Второй сделал свою страну огромной империей, занимавшей территории от Каспийского моря до Иерусалима. Тогда Армении принадлежали земли, которые сегодня занимают Сирия, Палестина, Турция, Ирак и Иран. Сейчас далеко не каждый сходу укажет на карте, где находится Армения, ведь её территория за два тысячелетия сократилась в разы. И такое в истории случалось неоднократно: некогда могущественные империи, простиравшиеся на сотни тысяч квадратных километров, в наши дни занимают ничтожно мало места.

Так, нынешняя Япония — небольшое островное государство, но ещё век назад она была действительно крупной страной, границы которой начинались возле Курильских островов и заканчивались у Индонезии. Японии принадлежали часть территории Китая, Бангладеш, Филиппины, Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Индонезия.

Ну а о Римской империи знает любой школьник. Некогда она была самой могущественной державой и в 117 году нашей эры занимала площадь почти 5 миллионов квадратных километров! Её принадлежали территории в Европе, Азии и Африке, включая острова в Средиземном море. Но теперь Италия — лишь небольшая часть Европы.

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