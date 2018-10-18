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Исполинские волны, которые могут покалечить
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Исполинские волны, которые могут покалечить 

Рамблер 3 часа назад
Поклонник сёрфинга предпочитают места, где можно встретить действительно высокие волны. Но иногда такие волны могут не только подарить острые ощущения, но и искалечить.
1. Город Нью-Смирна, США. Для сёрфингистов Нью-Смирна — настоящий рай. Город неоднократно входил в списки лучших мест для этого хобби, однако любителям водных развлечений стоит быть начеку: на пляжах Нью-Смирны частенько появляются акулы.
2. Шипстерн Блаф, остров Тасмания, Австралия. Здесь под водой находится огромная плиты, при ударе воды о которую образуются гигантские волны. Но опасность состоит не только в их величине. Дело в том, что волна формируется напротив усыпанного валунами мыса, так что для её покорения нужно не только мастерство, но осторожность.
3. Банзай Пайплайн, остров Охау, Гавайи. Здешние волны признаны самыми сильными и опасными. Под водой находится коралловый риф, поэтому волны встречаются и набирают невиданную силу. В этом регионе погибло множество сёрфингистов, но отчаянных смельчаков это не пугает: Пайплайн является одним из самых популярных в мире мест для сёрфинга.
А где ещё волны нешуточно угрожают спортсменам? Узнайте из видеообзора.
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