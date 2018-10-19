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Ресторан, в котором по полу плавают рыбы
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Ресторан, в котором по полу плавают рыбы 

Рамблер 2 часа назад
Фото: facebook.com/amixcoffee
Если вы планируете отдых во Вьетнаме, а кроме хлеба хотите еще и зрелищ, вполне можно совместить эти два удовольствия.
Обязательно зайдите в ресторан Amix Coffee в Хошимине. Правда, перед тем, как переступить порог заведения, вам придется снять обувь.
Сделать это нужно не потому что хозяева ресторана маниакальные чистюли и тщательно следят за стерильностью (хотя чистота тут, конечно, в приоритете), а просто для того, чтобы не испортить обувь.
Дело в том, что в определенные дни полы Amix Coffee превращаются в настоящие небольшие пруды, где на воле резвятся всевозможные рыбы (не волнуйтесь, пираньи в ресторане не водятся).
facebook.com/amixcoffee
Поначалу вам даже может показаться, что рыбы — всего лишь необычный принт на полу, но уже буквально через несколько секунд «рисунок» приходит в движение и не остается статичным ни на минуту.
Рыбки свободно перемещаются по всему пространству, особенно предпочитая задерживаться возле столиков: здесь выше вероятность поживиться случайно упавшим кусочком какой-нибудь еды.
Кстати, угощать рыбешек яствами со своего стола строго запрещено: они питаются специальным кормом, а вот играть с ними можно сколько угодно. Что, собственно, посетители ресторана с удовольствием и делают.
facebook.com/amixcoffee
В дни, когда ресторан работает в обычном режиме, рыбки живут в просторных аквариумах и прекрасно себя чувствуют.
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