Ресторан, в котором по полу плавают рыбы

Если вы планируете отдых во Вьетнаме, а кроме хлеба хотите еще и зрелищ, вполне можно совместить эти два удовольствия.

Обязательно зайдите в ресторан Amix Coffee в Хошимине. Правда, перед тем, как переступить порог заведения, вам придется снять обувь.

Сделать это нужно не потому что хозяева ресторана маниакальные чистюли и тщательно следят за стерильностью (хотя чистота тут, конечно, в приоритете), а просто для того, чтобы не испортить обувь.

Дело в том, что в определенные дни полы Amix Coffee превращаются в настоящие небольшие пруды, где на воле резвятся всевозможные рыбы (не волнуйтесь, пираньи в ресторане не водятся).

facebook.com/amixcoffee

Поначалу вам даже может показаться, что рыбы — всего лишь необычный принт на полу, но уже буквально через несколько секунд «рисунок» приходит в движение и не остается статичным ни на минуту.

Рыбки свободно перемещаются по всему пространству, особенно предпочитая задерживаться возле столиков: здесь выше вероятность поживиться случайно упавшим кусочком какой-нибудь еды.

Кстати, угощать рыбешек яствами со своего стола строго запрещено: они питаются специальным кормом, а вот играть с ними можно сколько угодно. Что, собственно, посетители ресторана с удовольствием и делают.

facebook.com/amixcoffee

В дни, когда ресторан работает в обычном режиме, рыбки живут в просторных аквариумах и прекрасно себя чувствуют.