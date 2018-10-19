Как строили Эмпайр-стейт-билдинг

Больше сорока лет этот американский небоскреб считался самым высоким зданием в мире. Бигпикча расскажет об истории строительства Эмпайр-стейт-билдинг, который возводился в годы Великой депрессии.

1. Земляные работы на участке начались 22 января 1930 года, а сооружение небоскреба стартовало 17 марта, в День святого Патрика. На стройке трудились 3400 рабочих (преимущественно эмигранты из Европы) и несколько сотен строителей-монтажников стальных конструкций из племени могавков, которые приехали из резервации Канаваке близ Монреаля.

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2. Башню удалось построить всего за 410 дней — рекордный для того времени срок, ведь высота ее составляла 381 метр до крыши и 443,2 метра до верхушки шпиля.

3. За неделю строились примерно четыре с половиной этажа. Рекордными стали десять дней, когда были возведены 14 этажей. Спешка была понятной: два других небоскреба, претендующие на титул самых высоких зданий в мире, — башня на Уолл-стрит, 40 и Крайслер-билдинг — были уже построены. Организаторам строительства Эмпайр-стейт-билдинг очень хотелось, как говорится, догнать и перегнать соперников.

4. Проект финансировался Джоном Раскобом и Пьером Дюпоном, президентом компании DuPont

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5. Рабочие трудились без всякой страховки.

6. Во время строительства произошло шесть смертельных несчастных случаев среди рабочих.

7. Официальное открытие башни состоялось 1 мая 1931 года. Ленточку перерезали дети губернатора Смита. Включил свет в здании президент США Герберт Гувер , нажав на кнопку в Вашингтоне.

8. При строительстве было использовано десять миллионов кирпичей и 700 километров кабеля. В башне 6500 окон и 73 лифта. Здание весит 331 000 тонн, построено на двухэтажном фундаменте и поддержано стальной конструкцией весом в 54 400 тонн.

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9. Сдать все помещения в здании сразу не удавалось десять лет. Здание прозвали Empty State Building — «Пустой Стейт-билдинг». Эмпайр-стейт-билдинг не приносил доходов владельцам до 1950 года. Только в 1951 году, после продажи здания Роджеру Стивенсу и его партнерам за 51 млн долларов, оно перестало быть убыточным.

10. 41 год Эмпайр-стейт-билдинг был самым высоким зданием в Нью-Йорке и 23 года — самым высоким сооружением в мире. В 1972 году северная башня Всемирного торгового центра обогнала Эмпайр-стейт-билдинг по высоте и стала самым высоким зданием в мире. После трагедии 11 сентября 2001 года небоскреб вновь стал высочайшим зданием в Нью-Йорке и до 2009 года оставался вторым по высоте в США после Уиллис-тауэр в Чикаго.

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11. За всю историю небоскреба здесь было совершено более 30 самоубийств. Первая трагедия произошла сразу после завершения строительства: погиб недавно уволенный рабочий. Одно из последних самоубийств произошло 13 апреля 2007 года, когда с 69-го этажа выбросился адвокат, потерпевший неудачу на работе.

12. Все черно-белые иллюстрации этого поста — фотографии Льюиса Викеса Хайна. Ему удалось запечатлеть не только все этапы строительства, но и условия, в которых строился небоскреб.