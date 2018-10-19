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Самые невероятные мосты в мире
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Самые невероятные мосты в мире 

Рамблер 3 часа назад
Один из самых известных мостов в мире — «Золотые ворота» в Сан-Франциско (США). Открыли мост в 1937 году, заменив существовавшую до той поры паромную переправу, и почти 30 лет он был самым большим в мире висячим мостом. «Золотые ворота» отличаются особым изящество и красотой, поэтому сразу же стали любимым объектом киношников: мост неоднократно попадал в различные фильмы в разных ракурсах. Длина моста — 1 970 метров, а длина основного пролёта — 1 280 метров. Двигаться по мосту можно со скоростью до 72 км/ч, и ежесуточно по нему проезжает около 100 000 автомобилей. Аварии на мосту редки, они случается в среднем раз в год. Увы, «Золотые ворота» кажутся привлекательными самоубийцам, статистика уверяет, что примерно раз в две недели желающие свести счёты с жизни прыгают с моста. Первое самоубийство произошло спустя всего пару недель после открытия «Золотых ворот», тогда с моста спрыгнул ветеран Первой мировой войны. Специально на мосту установлены телефонные кабины, откуда можно позвонить в кризисный центр и пообщаться с психологом.
А какие ещё интересные мосты существуют на планете? Смотрите видео и узнайте о японском мосте-рекордсмене Книги рекордов Гиннеса и французском мосте-акведуке, который построили ещё древние римляне.
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