Суздальская Русь: кто её основал на самом деле

До сих пор из книги в книгу, из учебника в учебник кочует такая схема древнерусской истории. Русская государственность возникла на Днепре, вокруг Киева (или сначала на севере, вокруг Великого Новгорода, но центр потом всё равно переместился на Днепр).

В XI-XII вв. переселенцы из Поднепровья начали интенсивно заселять земли будущей Центральной России. Благодаря этому к концу XII века Ростово-Суздальская (или Владимиро-Суздальская) земля усилилась, и её князья стали доминировать над всей Русью.

Обоснование этому находят в совпадении многих названий старинных городов Центральной России с городами Киевской Руси. Галич, Звенигород, Переяславль, Владимир… В черте Владимира-на-Клязьме есть речки Ирпень (Рпень) и Лыбедь — как в Киеве. Переяславль-Русский (что ныне Переяславль-Хмельницкий в Киевской области Украины) стоит на речке Трубеж. В Северо-Восточной Руси возникли два Переяславля — и оба на речках по имени Трубеж: Переяславль-Рязанский (теперешняя Рязань) и Пере (я) славль-Залесский.

Авторитетный вклад в обоснование версии о заселении Суздальской Руси выходцами с юга внёс В. О. Ключевский. Но так ли уж верна и безупречна эта версия?

Сто лет назад замечательный русский историк А. Е. Пресняков подверг её развёрнутой критике. Он отметил, что в летописях нет указаний на то, что князья Юрий Долгорукий Андрей Боголюбский основывали в Северо-Восточной Руси новые города, а не просто возобновляли и укрепляли старые. Он обратил внимание на то, что цивилизация в Суздальской земле должна иметь глубокие исторические корни, не уступающие в древности городам Поднепровья. Об этом свидетельствуют прекрасные каменные храмы второй половиныXII — начала XIII столетия во Владимире, Суздале, Переславле-Залесском, Юрьеве-Польском. Такое строительство и выработка своеобразного художественного стиля были возможны только в области с давними традициями городской жизни и развитой культурой.

Ещё одну черту отмечал в этой связи Пресняков. Город Суздаль моложе Ростова Великого, тем не менее в XII веке он уже явно доминирует над Ростовом, и земля именуется Суздальской. Аналог возвышения города Владимира над другими городами этой земли ранее уже произошёл как возвышение Суздаля. То есть эта земля обладала богатой историей к тому моменту, как летописные источники её фиксируют.

Наконец, по сообщению «Повести временных лет», ещё в конце IX века вятичи, жившие в верховьях Оки, платили хазарам дань «по шлягу с дыма». Дым это очаг, т.е. один дом, а шляг — серебряная монета германского происхождения (шиллинг). Это свидетельствует о развитых товарно-денежных отношениях и широких торговых связях этого, казалось бы, «медвежьего угла».

Та же «Повесть» говорит нам о «пути из варяг в греки» по Днепру, что знакомо всем со школьной скамьи. И все учебники видят в этих словах указание на торную торговую дорогу. Но имел ли он в действительности такое значение?

Академик В. Л. Янин составил карту находок монетных кладов IX века на территориях европейской части России, Украины и Беларуси. На ней отчётливо видно, что большинство находок концентрируется в бассейне верхней Волги. В то же время вдоль Днепра таких кладов найдено очень мало. О чём это говорит? О том, что наиболее интенсивным торговым путём по Русской равнине того времени был Волжский, который, таким образом, можно назвать «путём из варяг в персы». И главные выгоды от этой торговли доставались Северной Руси.

Академик В. В. Седов установил, что проникновение славянского населения в будущую Центральную Россию началось, самое позднее, в VI веке. И шло оно из бассейна Западной Двины и Приильменья. Седов, основываясь на данных лингвистики и археологии, обосновал иное разделение славян VII-IX вв. на группы. Племена, заселившие Приильменье и бассейн Верхней Волги, относились к венедской группе, тогда как жившие в Нижнем Поднепровье — к антской.

Согласно данным археологии, до конца IX века — времени, когда он впервые упоминается в письменных источниках — поселения на месте Киева не выделялись из массы окрестных славянских поселений. Тогда как на месте Ростова Великого уже в VII веке существовал племенной центр мери — народа, согласно летописи, участвовавшего в основании Древнерусского государства. По мнению Седова, меря к IX веку была уже в значительной степени славянизирована.

Мощная волна славянской колонизации из того же Приильменья накрыла бассейн верхней Волги в X-XI вв.

Всё это означает, что цивилизация в будущей Центральной России имела происхождение, независимое от Киевской Руси. Подчинение этой земли Киеву началось где-то в XI веке и продолжалось по середину XIIстолетия. Но уже сын основателя Москвы, князь Андрей Боголюбский (1157-1174) восстановил её независимость, утвердив её походом на Киев и взятием этого города в 1169 году.