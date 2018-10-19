Ещё
Суздальская Русь: кто её основал на самом деле
Далее:
Читайте также:
Ещё

Суздальская Русь: кто её основал на самом деле 

Русская семерка 2 часа назад
Фото: Русская семерка
До сих пор из книги в книгу, из учебника в учебник кочует такая схема древнерусской истории. Русская государственность возникла на Днепре, вокруг Киева (или сначала на севере, вокруг Великого Новгорода, но центр потом всё равно переместился на Днепр).
В XI-XII вв. переселенцы из Поднепровья начали интенсивно заселять земли будущей Центральной России. Благодаря этому к концу XII века Ростово-Суздальская (или Владимиро-Суздальская) земля усилилась, и её князья стали доминировать над всей Русью.
Обоснование этому находят в совпадении многих названий старинных городов Центральной России с городами Киевской Руси. Галич, Звенигород, Переяславль, Владимир… В черте Владимира-на-Клязьме есть речки Ирпень (Рпень) и Лыбедь — как в Киеве. Переяславль-Русский (что ныне Переяславль-Хмельницкий в Киевской области Украины) стоит на речке Трубеж. В Северо-Восточной Руси возникли два Переяславля — и оба на речках по имени Трубеж: Переяславль-Рязанский (теперешняя Рязань) и Пере (я) славль-Залесский.
Авторитетный вклад в обоснование версии о заселении Суздальской Руси выходцами с юга внёс В. О. Ключевский. Но так ли уж верна и безупречна эта версия?
Сто лет назад замечательный русский историк А. Е. Пресняков подверг её развёрнутой критике. Он отметил, что в летописях нет указаний на то, что князья Юрий Долгорукий и Андрей Боголюбский основывали в Северо-Восточной Руси новые города, а не просто возобновляли и укрепляли старые. Он обратил внимание на то, что цивилизация в Суздальской земле должна иметь глубокие исторические корни, не уступающие в древности городам Поднепровья. Об этом свидетельствуют прекрасные каменные храмы второй половиныXII — начала XIII столетия во Владимире, Суздале, Переславле-Залесском, Юрьеве-Польском. Такое строительство и выработка своеобразного художественного стиля были возможны только в области с давними традициями городской жизни и развитой культурой.
Ещё одну черту отмечал в этой связи Пресняков. Город Суздаль моложе Ростова Великого, тем не менее в XII веке он уже явно доминирует над Ростовом, и земля именуется Суздальской. Аналог возвышения города Владимира над другими городами этой земли ранее уже произошёл как возвышение Суздаля. То есть эта земля обладала богатой историей к тому моменту, как летописные источники её фиксируют.
Наконец, по сообщению «Повести временных лет», ещё в конце IX века вятичи, жившие в верховьях Оки, платили хазарам дань «по шлягу с дыма». Дым это очаг, т.е. один дом, а шляг — серебряная монета германского происхождения (шиллинг). Это свидетельствует о развитых товарно-денежных отношениях и широких торговых связях этого, казалось бы, «медвежьего угла».
Та же «Повесть» говорит нам о «пути из варяг в греки» по Днепру, что знакомо всем со школьной скамьи. И все учебники видят в этих словах указание на торную торговую дорогу. Но имел ли он в действительности такое значение?
Академик В. Л. Янин составил карту находок монетных кладов IX века на территориях европейской части России, Украины и Беларуси. На ней отчётливо видно, что большинство находок концентрируется в бассейне верхней Волги. В то же время вдоль Днепра таких кладов найдено очень мало. О чём это говорит? О том, что наиболее интенсивным торговым путём по Русской равнине того времени был Волжский, который, таким образом, можно назвать «путём из варяг в персы». И главные выгоды от этой торговли доставались Северной Руси.
Академик В. В. Седов установил, что проникновение славянского населения в будущую Центральную Россию началось, самое позднее, в VI веке. И шло оно из бассейна Западной Двины и Приильменья. Седов, основываясь на данных лингвистики и археологии, обосновал иное разделение славян VII-IX вв. на группы. Племена, заселившие Приильменье и бассейн Верхней Волги, относились к венедской группе, тогда как жившие в Нижнем Поднепровье — к антской.
Согласно данным археологии, до конца IX века — времени, когда он впервые упоминается в письменных источниках — поселения на месте Киева не выделялись из массы окрестных славянских поселений. Тогда как на месте Ростова Великого уже в VII веке существовал племенной центр мери — народа, согласно летописи, участвовавшего в основании Древнерусского государства. По мнению Седова, меря к IX веку была уже в значительной степени славянизирована.
Мощная волна славянской колонизации из того же Приильменья накрыла бассейн верхней Волги в X-XI вв.
Всё это означает, что цивилизация в будущей Центральной России имела происхождение, независимое от Киевской Руси. Подчинение этой земли Киеву началось где-то в XI веке и продолжалось по середину XIIстолетия. Но уже сын основателя Москвы, князь Андрей Боголюбский (1157-1174) восстановил её независимость, утвердив её походом на Киев и взятием этого города в 1169 году.
Русская семерка: последние новости
Какой город в СССР был самый секретный 7 русских городов, которые могут исчезнуть Туле: существовал ли легендарный остров на самом деле
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секреты лотерей, которые мало кто знает12
Как воевали немки на Восточном фронте
Узнаете ли вы этих знаменитостей прошлого?
Какой город в СССР был самым секретным6
Вопросы, на которые вы давно ищете ответы
Новости партнеров
Видео
00:31
Книга, которую нужно поджечь, чтобы прочитать
Вещи
00:59
История 8-летней девочки, пропавшей в собственном доме
Люди
01:54
Следы НЛО нашли на снегу в Аргентине
Безумный мир В мире
06:31
Вопросы, на которые вы давно ищете ответы
Безумный мир
05:01
Самые невероятные мосты в мире
Места
04:19
Что предсказала Ванга Леониду Брежневу
Люди
03:31
Безделушки с барахолок, обогатившие владельцев
Вещи
02:40
Люди и места, которые удивляют
Безумный мир Вещи
04:22
Исполинские волны, которые могут покалечить
Места
05:29
Гигантские империи, ставшие маленькими странами
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение