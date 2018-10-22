Мосты, в существование которых не верится

Вы знали о том, что существуют мосты-трансформеры? Они могут менять конфигурацию в различных обстоятельствах, например, когда нужно пропустить корабль. Разводные мосты тоже можно назвать трансформерами, но за последние десятилетия в мире появились куда более замысловатые конструкции.

1. The Rolling Bridge, Лондон (Великобритания). Этот пешеходный мост, состоящий их треугольных секций, может в нужный момент свернуться.

2. Слауэрхофбруг, Леуварден (Нидерланды). Мост, соединяющий дорогу, идущую через канал, представляет собой квадратную платформу 15*15 метров, которую поднимает мощный рычаг, чтобы по каналу могли пройти корабли.

3. Мост Жака Шабана-Дельма, Бордо (Франция). Это вертикально-подъёмный мост, открытый всего пять лет назад. Центральный пролёт моста длиной 110 метров поднимается на четырёх вертикальных опорах на высоту 50 метров, когда требуется пропустить корабль. В 2013 году мост был самым длинные вертикально-подъёмным мостом в Европе.

4. Коринфский мост, Греция. Затопляемый мост соединяет материковую часть Греции и полуостров Пелопоннес. Мост висит над нешироким каналом, по которому проходят суда. Когда нужно пропустить корабль, мост опускается в воду на восемь метров.

5. Бискайский мост, Португалете (Испания). Этот мост отличается от прочих, ведь он служит для переправки люльки с грузами через реку. К п-образной конструкции подвешена платформа, на которой размещаются люди и машины. Верхняя перекладина расположена на высоте 45 метров, а длина пути — 160 метров.

Смотрите в ролике рассказ о других необычных мостах.