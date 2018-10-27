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Почему Москва так называется
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Почему Москва так называется 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Paul Marie Rousse
За все время существования города так и не удалось определить истинную и единственную историю появления его названия. Но есть несколько версий, которые принято считать более правдивыми, нежели остальные.
Одним из таких считается вариант происхождения от гидронима — названия реки. А река Москва в свою очередь стала так именоваться благодаря прародителям древнеславянского народа, чьи имена Мосох и Ква. При сочетании корней этих слов и получается "Москва". Подобная, кстати, история касается и другой реки в Москве: Я и Вуза, дети Мосоха, чьи имена в себе, по некоторой из версий, соединила река Яуза.
Другая версия: город строился на довольно болотистой местности, где было очень много мошкары и москитов — от этих слов город и взял название.
Самой распространенной и общепринятой историей возникновения принято считать ту, в которой утверждается, что название "Москва" формируется из двух древнеславянских слов "моск" (камень) и "ков" (укрытие) — буквально "каменное укрытие".
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