Почему Москва так называется

За все время существования города так и не удалось определить истинную и единственную историю появления его названия. Но есть несколько версий, которые принято считать более правдивыми, нежели остальные.

Одним из таких считается вариант происхождения от гидронима — названия реки. А река Москва в свою очередь стала так именоваться благодаря прародителям древнеславянского народа, чьи имена Мосох и Ква. При сочетании корней этих слов и получается "Москва". Подобная, кстати, история касается и другой реки в Москве: Я и Вуза, дети Мосоха, чьи имена в себе, по некоторой из версий, соединила река Яуза.

Другая версия: город строился на довольно болотистой местности, где было очень много мошкары и москитов — от этих слов город и взял название.

Самой распространенной и общепринятой историей возникновения принято считать ту, в которой утверждается, что название "Москва" формируется из двух древнеславянских слов "моск" (камень) и "ков" (укрытие) — буквально "каменное укрытие".