Зачем люди селятся в церквях, колодцах и трубах

Жилья на всех не хватает — это общая проблема практически всех стран. Отчасти именно поэтому возникла мода на перепрофилирование нежилых зданий и сооружений: люди теперь селятся в бывших заводах, церквях и в торговых центрах.

Так жить нельзя? Еще как можно — даже в строительных кранах. Самые интересные примеры волшебных архитектурных преобразований — в подборке «Ленты.ру»

Молись, люби

В городе Сан-Франциско, штат Калифорния, есть шикарный жилой комплекс, он же бывшая церковь в неоклассическом стиле — The Light House («Маяк»). В нем всего четыре квартиры, причем одну из них — пентхаус под куполом — занимает владелец здания — отошедший от дел инженер-сейсмолог. Он приобрел церковь, возведенную в 1905-м по проекту архитектора Уильяма Крима, несколько лет назад и самостоятельно перестроил ее в жилье. На прилегающей к дому территории расположены автомобильная и велосипедная парковки, теннисный корт и мини-сад.

В 2016-м одну из четырех квартир выставили на продажу. Жилище площадью 470 квадратных метров с потолками высотой девять метров риелторы оценили примерно в шесть миллионов долларов. До этого оно сдавалось в аренду за 28 тысяч долларов в месяц — ставка немаленькая даже для Сан-Франциско — мегаполиса с самой дорогой в США недвижимостью.

Заводы стоят

La Fabrica — дом и офис, а также один из многих заводов, приказавших долго жить. За преобразование фабрики, расположенной в испанской Каталонии, в городе Сан-Жуст-Десверне, команда архитекторов под руководством испанца Рикардо Бофилла взялась в далеком 1973 году. Структуру сохранили по максимуму, но теперь она совсем не похожа на промышленное предприятие — кругом зелень. В здании размещены офисы, архивы, библиотека и огромное помещение, где проводятся собрания, выставки и концерты.

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Прямо над ним для самого Бофилла обустроили квартиру — должен же человек где-то жить. Квартира, кстати, трехуровневая. «Здесь мне живется и работается лучше, чем где-либо… Кажется, будто я нахожусь в границах закрытой вселенной, защищенный от каждодневной суеты», — пишет архитектор на своем сайте.

Водный мир

Водонапорная башня — объект, как выяснилось, почти идеальный для переоборудования в квартиру, офис или музей. Британский художник и дизайнер Том Диксон решил сыграть ва-банк: купил 80-летнюю башню в Лондоне и превратил ее в мини-отель. Стоимость размещения — около 200 долларов за ночь. Всего в башне три комнаты. Необычная гостиница пользуется популярностью. Хотя в британской столице с ее вечным дефицитом жилья для туристов это неудивительно. Аналогичные проекты преобразований водонапорных башен реализованы в многих других странах мира. Недавно реабилитировать такое сооружение задумали в подмосковной Щербинке — предположительно, из местной водонапорной башни сделают культурный центр.

Колодец желаний

Из подземного резервуара для воды тоже можно сделать очень красивый дом. Такие проекты, правда, редкость. Яркий пример — элитный особняк близ города Сидмут в английском графстве Девон, неподалеку от побережья Ла-Манша. Необычное жилье создали инженер Роберт Харди и его жена Энн. В доме пять спален, три ванных комнаты, две просторных гостиных, кухня с обеденной комнатой площадью почти 70 квадратных метров. Здесь есть все удобства. С уровня земли и с воздуха особняк почти невозможно заметить — он полностью подземный, а крыша выкрашена в зеленый — под цвет травы. Идеальная маскировка.

Тепло, как в хлебе

The Silo («Силос») в Копенгагене — бывший зерновой элеватор, перестроенный в элитный жилой комплекс. В здании 17 этажей и всего 38 квартир площадью от 106 до 400 квадратных метров. Высота потолков в некоторых достигает семи метров. На последнем этаже разместился ресторан, открытый для всех, не только для жителей комплекса. Панорамное остекление позволяет обозревать город на 360 градусов. Автор проекта — архитектурное бюро COBE Architects.

Кстати, первый в мире силосный элеватор был построен в США относительно недавно — в 1845 году, то есть исключительно промышленное назначение такие сооружения имели недолго.

Органы на месте

В Старом Таллине, на улице Пагари, можно обнаружить жилой дом с богатым коммунистическим прошлым. В здании №1 располагались органы КГБ Эстонской ССР, а потом его превратили в элитное жилье. По итогам 2013-го дом признали лучшим среди отреставрированных памятников архитектуры.

«Дом на улице Пагари построен в стиле неоклассицизма с элементами югенд-стиля 100 лет назад по проекту остзейского немца Ханса Шмидта. Архитектором он замышлялся как жилой дом, но стал впоследствии резиденцией разного рода малоприятных силовых структур. Теперь ему возвращена первоначальная функция. При этом сохранены многие исторические детали, вплоть до наружных дверей с металлическими люками, потайного хода и пары камер в подвале», — так описывают здание на официальном городском портале.

На безымянной высоте

Самый экстравагантный пример адаптации нежилья под жилье находится в Амстердаме. The Yays — это квартира в строительном кране. «Отличный опыт для тех, кто увлекается историей, ценит эксклюзивность и приватность», — говорится на сайте объекта. Кран из 1957 года переделали в трехуровневые апартаменты. Рассчитаны они на двух человек, причем только взрослых. Общая площадь квартиры — 40 квадратных метров.

www.ricardobofill

Google у странных апартаментов рейтинг 4,9 из 5, то есть невероятно высокий. «Мы, мой отец и я, останавливались здесь, чтобы отпраздновать его 90-летие, — написал пользователь Луис (Louise). — Раньше он был оператором этого крана, и потому возникла идея отметить день рождения именно здесь. Мы пригласили гостей и прекрасно провели время. Сама квартира роскошно оформлена, при этом интерьер соответствуют изначальному предназначению крана. Есть небольшая, но красивая гостиная и превосходная кухня со всем необходимым. Прекрасные комфортабельные спальни. Но самое главное — это прекрасный вид на бывший порт Амстердама».

…И под землей

На просторах американского штата Канзас есть старый военный бункер, переоборудованный в комфортабельный дом. Жить, правда, приходится под землей — зато в полной безопасности. Когда-то здесь лежала настоящая межконтинентальная баллистическая ракета. Теперь ее нет, а бункер характеризуется владельцами как имеющий «эклектичный дух покоя».

missilebases.com

Проект называется Subterra, его неоднократно показывали в различных телепрограммах. С 1994 года в доме живет супружеская чета, которая неплохо зарабатывает на военном прошлом места. Да, холодная война по-прежнему будоражит умы американцев — и не только их.

Свободная касса

Еще один необычный жилой дом в США появился в результате реконструкции старейшего торгового центра страны — «Аркада». Расположенный в центре города Провиденс комплекс открыли в 1828-м, а к концу XX века он безнадежно устарел.

страница «the arcade providence» в Facebook

Красивое здание в греческом стиле постепенно приходило в негодность, но в итоге его спасли: перестроили не в очередной современный ТЦ, а в многофункциональный комплекс с апартаментами. Его открыли в октябре 2013-го — на радость любителям эксклюзивного жилья и истории. Здание, естественно, имеет статус памятника.

Вам труба

Вишенка на торте — пока еще не реализованный проект гонконгского бюро James Law Cybertecture. Архитекторы предложили строить жилье из бетонных водопроводных труб. Диаметр трубы — 2,5 метра, площадь типовой квартиры, спроектированной главой бюро Джеймсом Лоу, — около девяти квадратных метров.

ameslawcybertecture.com

Архитектор смог вместить в трубу санузел, мини-кухню и трансформируемую мебель. Предполагается, что в апартаментах смогут спокойно жить до двух человек. Квартиры-трубы можно размещать как отдельно — и тогда это уже будет индивидуальный жилой дом, так и складывать их вместе — получится обычное многоквартирное здание.

Основные плюсы идеи — доступность и невысокая стоимость бетонных труб и возможность их легкого перемещения.