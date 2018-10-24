4 аргумента в пользу серфинга на Балтийском море

Если вы считаете себя фанатом серфинга, но до сих пор не покорили волны на Балтийском море, советуем как можно скорее это исправить. Одно из самых нестандартных направлений для покорения волн на территории России готово испытать вашу любовь к доске на прочность.

Бросить себе вызов

Серфить на Бали (в Португалии, Шри-Ланке или Испании — нужное подчеркнуть) под палящим солнцем — проще простого. Попробуйте проверить себя на прочность в Балтийском море. Вполне возможно, с погодой вам повезет, и вы не заметите ничего необычного. Но в Калининграде надо быть готовым к переменчивой (каждые пару часов) погоде, бодрящей воде и пронизывающему ветру. Заходить в воду на закате, когда температура по Цельсию — 13 градусов, сценарий не для слабонервных изнеженных натур. Гидрокостюм, конечно же, спасет вас от холодной воды. Целых 3 минуты. А затем вам придется смириться с экстремальными условиями и доказать свою любовь к серфингу.

Кстати, бывалые серферы говорят, что научиться стоять на доске в Балтийском море равно автоматически завоевать уважение в серф-тусовке. К слову, новое поколение российских серферов вообще не ищет легких путей и предпочитает ловить волну на бескрайних просторах нашей родины. Петербург, Хабаровск, Владивосток — все те города, которые вам казались наиболее неприспособленными к серфингу, для экстремалов нового поколения куда интереснее, чем «сказочное Бали».

Проехаться по Балтике в трейлере

Заниматься серфингом гораздо веселее, когда вы не привязаны к одному месту, а ваша машина приспособлена для любых приключений. Помните те самые Volkswagen из 60-х, которые давно стали символом эпохи хиппи и свободной любви? В 2018 году они по-прежнему в деле и все также идеальны для кочевой жизни, но несколько видоизменились и прогрессировали. Теперь это модель с идиллическим названием Volkswagen California, в которой есть без преувеличения все. Ок, давайте поконкретнее. Сегодня California — это настоящий «дом на колесах», который вмещает две спальни, душ, столовую, мансарду, кухню и даже открытую террасу. Вообще путешествовать в автодоме весело еще и потому, что машина похожа на гаджет на колесах — в ней множество функциональных деталей, каждая из которых раздвигается и шевелится. Например, переднее сидение можно развернуть на 180 градусов, а задний диван разложить в просторное спальное место. Вообще, удобство путешествия в доме на колесах позволяет вам посмотреть все побережье российской Балтики и проехаться по самых главным туристическим (и не очень) точкам.

Попробовать местную кухню

Хороший серфер — сытый серфер. Надеемся, если вы соберетесь в Калининград, никакие диеты и ограничения не омрачат ваше путешествие. На Балтике очень особенная кухня, которая объединила в себе особенности русской, литовской и немецкой гастрокультуры. Это рай для всех кто любит морепродукты и.. драники! Драники всевозможных вариаций вы найдете в любом ресторане: здесь в них знают толк и подают с икрой, лососем и в других не менее вкусных сочетаниях.

Более бюджетный, но не менее впечатляющий сценарий — заехать в местный магазин на Куршской косе, купить там свежайшей копченой рыбы (лещ и угорь — хайли рекоммендед) и устроить себе пикник на берегу моря. Демократично, весело, неприлично вкусно — эта рыба станет сниться вам долгими осенними ночами, обещаем. Кстати, будете в таком маленьком местном магазине — закупитесь «сувенирами» сразу. А тем, кто будет говорить вам, что то же самое вы найдете в аэропорту «Храброво» — не верьте и скупайте сразу всю рыбу. Ничего похожего вы больше не встретите.

Если хочется изысков — направляйте свой автодом в Светлогорск. В маленьком городке есть главное место, обязательное к посещению, — ресторан Local. Нет это не реклама, а абсолютно безвозмездный чистосердечный совет. Ресторан вы быстро найдете среди разноцветных асимметричных домиков, напоминающих открыточные виды Копенгагена или Стокгольма. В программе — высокая кухня за более чем смешные цены, и гастроудовольствие, за которым вы будете готовы махнуть на другой конец страны.

Почувствовать себя в Германии

Калининград и его окрестности любят за европейский антураж и ощущение «как не в России». Что ж, всего этого вы получите с избытком. Можете даже отмечать на всех своих фото в Instagram красивую геолокацию «Кенигсберг» и «Рашен». К слову, последний — милейший город, не похожий ни на один российский населенный пункт. Сплошные коттеджи, дачи (совсем другого формата, чем мы привыкли видеть) посреди сосен, цветущих розовых кустов и холмистой местности. В Светлогорске вряд ли стоит останавливаться надолго (за исключением тех случаев, когда вам необходима тишина, спокойствие и уединение среди лесов) — лучше заезжать туда в перерывах между уроками серфинга и гулять среди сосен, рассматривать красивые дома и сады, дышать чистейшим воздухом и кататься на почти игрушечной советской канатной дороге за 50 рублей.

Устанете серфить — ищите янтарь. Нет, это не сарказм. При большом желании в Балтийском море действительно можно найти сокровища (чем и занимаются местные даже в холодное время года). Легальность таких находок не гарантируем, зато будет что внукам рассказывать.