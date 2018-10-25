Как скифы создали своё государство в Крыму

Одной из интереснейших страниц истории Крыма является господство скифов над большей частью его территории.

Легенды о зарождении Скифского государства

Скифы пришли в степи Северного Причерноморья в VIII-VII вв. до н. э. Среди них выделялось несколько племён, причём их отношения были иерархическими. Территория самого старшего племени, согласно Геродоту, включала в себя северную, равнинную часть Крыма. Также его «царские», как назвал их Геродот, владения включали Северную Таврию и Северное Приазовье на восток до Дона. То было, по словам «отца истории», «самое доблестное и наиболее многочисленное скифское племя. Эти скифы считают прочих скифов себе подвластными».

В Крыму «царские владения» скифов простирались на юг до земель, которые контролировала греческая колония Херсонес, а на восток до перешейка, отделяющего Керченский полуостров от большей части Крымского. На самом Керченском полуострове уже действовала власть греческого Боспорского царства.

О происхождении царской власти у самих скифов бытовала легенда, в которой мы без труда узнаём мотив позднейших русских сказок. Некогда скифами правил царь Таргитай, имевший полубожественное происхождение. У него было трое сыновей: Липоксай, Арпоксай и Колаксай. Ксай — иранское слово, обозначающее высшую власть. От него, как считают некоторые учёные, и происходит русское «царь».

Когда Таргитаю пришла пора умирать, встал вопрос о наследовании власти. Тут, по мифу, с неба упали четыре золотых предмета: чаша, секира, плуг и ярмо. Когда старший из царевичей подошёл, чтобы взять эти золотые вещи, то они запылали. То же самое произошло, когда к ним подошёл средний брат. И только младший сумел их взять. Братья увидели в этом знак небес и согласились отдать царство младшему брату.

Впоследствии, согласно Геродоту, Колаксай разделил Скифское царство между тремя своими сыновьями. Конечно, эти мифы не отражают реального развития общественных институтов у скифов в тот период. Скифы были ещё кочевниками, жили родо-племенным строем, государственность и публичная власть находились у них в зачаточном состоянии.

Возникновение Скифского царства в Крыму. Неаполь Скифский

На рубеже IV и III вв. до н. э. в «царских владениях» скифов начинает складываться раннее государство. Как свидетельствуют данные археологии, это сопровождалось оседанием скифов на землю, отходом их от кочевого быта, переходом к земледелию. Надо думать, что работали на земле первоначально рабы из чужеземцев и лишь постепенно к ним присоединялись беднеющие рядовые скифы. Как во всех обществах такого переходного типа, сохранение кочевого быта вместо «ковыряния в земле» ещё долго служило главным атрибутом свободного человека.

В начале III века до н. э. в земли скифов вторглись пришедшие из-за Дона племена сарматов. Они вытеснили скифов с большей части их территории в Северном Причерноморье. Это способствовало консолидации скифов в их древних «царских владениях». Одновременно скифы заимствуют у греков обычай строительства крепостей и городской образ жизни. Возникает столица Скифского царства — Неаполь (Новый город) Скифский, как называли его греки (название заставляет предполагать, что был и Старый город, но мы ничего про него не знаем). Ныне его остатки можно видеть на городище Керменчик под Симферополем.

Неаполь Скифский просуществовал не меньше шести веков. Среди его жителей, судя по раскопкам, постепенно появляются жители разных народов: греки, сарматы, роксоланы и т. д. Погребения обнаруживают сильные социальные различия. Знать хоронила умерших в богатых могилах, вырубленных в скале, или в мавзолее у стен города. Средние слои имели своё городское кладбище, а умерших бедняков зарывали за чертой города. Как видим, скифы оставили далеко позади свой древний обычай кремации и возведения высоких курганов. Поэтому мы пока даже не можем точно сказать, какие погребения в Неаполе Скифском принадлежат именно царям.

Важнейшие события

Впрочем, мы вообще почти ничего не знаем о внутреннем устройстве Скифского царства в Крыму кроме того, что оно было, по-видимому, монархическим. На это указывают буквально всего одно-два события, из которых только и известны имена скифских царей.

Под натиском сарматов Скифское царство было вынуждено расширять свои владения в Крыму. В первую очередь — за счёт Херсонеса, который владел обширными землями в западной части Крыма и окружал их стеной. История Скифского царства III-II вв. до н. э. — история его непрекращающихся войн с Херсонесом, в которых перевес в целом склонялся на сторону скифов. Их владения увеличивались, владения греков сокращались. В самом конце II века скифы подступили уже непосредственно к городу. Могущество крымских скифов простёрлось в то время настолько, что греческая колония Ольвия в устье Южного Буга сделалась их протекторатом.

В этих условиях херсонесцы обратились за помощью к царю Понта (которому тогда принадлежало и соседнее Боспорское царство) Митридату VI Евпатору. В 110-107 гг. до н. э. его полководец Диофант разбил скифов и взял их столицу Неаполь. Херсонесу были возвращены прежние владения в Западном Крыму. Царь скифов Скилур и его старший сын Палак пали в бою, прочие его сыновья были лишены власти, Скифия была оккупирована и лишена независимости.

Но тут вмешались римляне. Под их дипломатическим нажимом понтийцы вернули власть наследникам Скилура. В дальнейшем, в ходе войн с Римом, Понтийское царство было разрушено, и Скифия обрела независимость. Правда, неполную, так как она отныне и на много веков была ограничена верховным суверенитетом Рима. В таком состоянии Скифское царство безбедно просуществовало ещё целых четыре столетия, пока в конце IV века н. э. не пало (вместе с соседним Боспорским царством) под ударами готов и аланов.