«Европейская Сибирь»: где она располагается

Кольский полуостров иногда называют «европейской Сибирью». Здесь на относительно небольшой территории (размером, примерно, с три Московских области) есть почти всё, с чем ассоциируются у нас огромные пространства за Уральским хребтом.

Ландшафт и природные зоны

Вдоль Терского берега Белого моря на несколько десятков километров вглубь полуострова простирается тайга. Благодаря течению Гольфстрим, которое доносит остатки своего тепла в воды Баренцева моря вечнозелёный лес здесь местами «добирается» до таких северных широт, где в других частях света растёт разве что мох. Центр полуострова занимает в основном лесотундра. Между сопками, болотами и заболоченными полями тут и там блестят тысячи озёр, рек и ручьёв. Как подсчитали учёные, если вытянуть в одну ленту все Кольские реки и ручьи, можно обмотать ей Земной шар 20 с лишним раз. Есть в центре полуострова и свои горы — хибинские. Не самые высокие даже по европейским меркам (высшая точка — гора Юдычвумчорр — 1200 метров над уровнем моря), но крайне живописные. На севере полуострова тайга и лесотундра сменяются тем самым краем света, о котором так часто вспоминают влюблённые и поэты. Заполярная тундра. Здесь только мхи, валуны, да шум Баренцева моря. В общем, для желающих провести отдых на практически не тронутой антропогенными изменениями природе — полное разнообразие пейзажей.

Приманка для английских лордов

Пожалуй, чаще всего на Кольский полуостров едут любители рыбной ловли. Полуостров уникален тем, что большинство видов обитающих в его водоёмах относится к семейству лососевых: форель, кумжа, хариус, сиг, голец, палия. Ну, и, конечно, царица Кольских вод — сёмга. К слову сказать, норвежцы, которые до истории с санкциями были главными поставщиками красной рыбы на российские прилавки, и которые с начала 90-х оказались очень озабоченными сбережением природы Мурманской области, у себя естественных стад сёмги не сберегли. Ещё в начале 20-го века «настоящая сёмга», которая уходит на несколько лет нагуливать жир в просторы мирового океана, а потом сквозь тысячи миль возвращается именно к родной речке, чтобы дать потомство, вот такая сёмга в Норвегии перевелась. Не удивительно поэтому, что в Россию для поиска особых впечатлений от ловли этой мощной, красивой и само собой вкусной рыбы едут любители и профессионалы со всей России и Европы. На реке Поной есть базы, которые облюбовали английские лорды, приезжают сюда и звёзды мировой величины. Например, на реке Варзуге пытал рыбацкого счастья Эрик Клэптон . Не однажды на Кольских реках со спиннингами были замечены президент и некоторые члены российского правительства . Впрочем, и для простых смертных рыбалка на сёмгу — удовольствие относительно доступное. Лицензия на вылов одной «царской рыбы» составляет тысячу рублей. Правда, в последнее время заезжим туристам всё чаще предлагают лицензии «поймал-отпустил». То есть насладиться вкусом пойманного трофея в этом случае не удастся.

Где ловить?

В речках южной части Кольского полуострова поймать сёмгу шансов больше. Средний трофей тут может потянуть на 3-4 килограмма. На востоке и севере Мурманской области сёмга попадается реже. Но если уж повезёт, то можно испытать рыбацкое счастье борьбы с 13-17 килограммовой сёмгой. Притом, что к силе самой рыбы прибавляется скорость течения реки (на блесну сёмга попадается, как правило, на перекатах). Поэтому единоборство с «царицей реки» иногда продолжается несколько часов. Тем, кто впервые едет на сёмужью рыбалку, надо иметь в виду, что рыбацкая удача, в данном случае, вещь особенно непредсказуемая. Даже опытные спиннингисты и нахлыстовики могут сутками безуспешно облавливать самые уловистые перекаты. А новички-любители при везении за час могут «погасить» 3-4 лицензии на сёмгу.

Эксклюзив

В последние годы местные турфирмы всё чаще предлагают «эксклюзивные условия» для состоятельных рыбаков. Группы туристов забрасывают на вертолётах и вездеходах в глухие места, далёкие от дорог и населённых пунктов. Связано это с тем, что из-за наплыва любителей рыбной ловли, вблизи обжитых мест поймать сёмгу всё труднее. Кроме сёмужьих рек, на Кольском полуострове очень много водоёмов, где можно поймать не столь крупную, как сёмга, но не менее вкусную и очень красивую рыбу — кумжу. Зимняя рыбалка в Мурманской области менее привлекательна для привередливых рыболовов из других регионов России. Озёрный голец, который неплохо берёт зимой, редко превышает вес 700-800 грамм. Правда, на больших озёрах полуострова — Имандре, Ловозере, Колозере — в самые суровые зимние месяцы хорошо клюёт налим. Попадаются экземпляры в 7-8 и больше килограмм. Вообще-то среди местных рыбаков налим до последнего времени считался «сорной» рыбой. Хотя вкус его мало чем уступает морской треске.

Хибины

Упомянутые выше Хибины — центр горнолыжного туризма на Кольском. Столица Хибин — небольшой городок Кировск, который прежде так и назывался — Хибиногорск. Именно здесь сосредоточены основные гостиницы и отели для любителей «зимнего экстрима». Как уже говорилось, Хибины — горы невысокие, поэтому едут сюда либо новички, либо те, кто вынужден провести отпуск в стиле «эконом». Главный плюс Кировска перед знаменитыми горнолыжными курортами — недорогие цены в сочетании с приветливостью северян и вполне себе приемлемым сервисом. Кроме того, Кировск находится близи аэропорта и в получасе езды от железнодорожной станции. Оборудованные горнолыжные спуски располагаются в черте города, поэтому время от гостиниц до них редко занимает больше получаса. В последние годы всё большую популярность набирает фрирайд — спуск по первозданным горным склонам. В принципе, условия для него здесь подходящие, так как зимы на Кольском полуострове, как правило, довольно, снежные. Но в данном случае не обойтись без «особых услуг». Надо договариваться с местными представителями турбизнеса о заброске на снегоходах в труднодоступные уголки Хибин. При этом обязательно надо отмечаться в местном центре МЧС и узнавать степень лавинной опасности. Хибины хоть и не высоки, но горы всегда остаются горами.

Сезон

Тем горнолыжникам, кто ещё не бывал на Кольском полуострове стоит помнить, что в ноябре — январе здесь наступает Полярная ночь. Лишь на два-три часа в день темнота сменяется серыми сумерками. Правда, именно в это время велика вероятность увидеть завораживающее северное сияние. Но возможности покататься на горных лыжах и сноубордах резко ограничены. Лучшее время для горнолыжников на Кольском — конец февраля — апрель. В это время уже много солнца и ещё много снега в горах.

Петрофилы и ботаники

Летом Хибины излюбленное место для начинающих альпинистов и петрофилов — любителей собирать редкие красивые камни. Здесь на небольшом пространстве сосредоточены практически все минералы, которые встречаются на планете. Именно поэтому у подножия Хибин в городке Апатиты уже не раз проводился фестиваль «Каменный цветок», куда съезжаются мастера резьбы по камню со всей России и не только. Так же Кировск примечателен самым северным в мире Ботаническим садом. Он был заложен в 30-е годы 20-го века, когда начиналась промышленная добыча апатита в Хибинах. В годы Великой Отечественной войны именно здесь была разработана уникальная технология производства сахара изо мхов. Кроме того, из местных растений производились многие лекарственные препараты для больных цингой и раненных советских солдат. Сейчас в суровых заполярных условиях учёным удалось акклиматизировать тысячи видов растений со всей планеты.

Подводное царство

Другие виды туризма в Мурманской области находятся в стадии становления. До недавнего времени единственным местом на Кольском полуострове, куда любили приезжать любители дайвинга был Кандалакшский залив на Терском берегу. Вода здесь в летние месяцы прогревается до 14-15 градусов. По северным меркам — вполне курортная температура. Как отмечают многие опытные дайвингисты, подводный мир Белого моря значительно красивей и интересней, чем, скажем, моря Чёрного. Несколько лет назад для любителей подводных красот была открыта база на берегу Баренцева моря в посёлке Териберка. Подводный мир этого студёного моря интересен отвесными стенами, актиниями, нерпами, китами, белугами, северными дельфинами, семгой, крабами. А еще всевозможным, как выражаются дайверы, «железом» — россыпями гильз, снарядами и затонувшими судами.

Этнотуризм

Этнотуризм на Кольском полуострове в основном сосредоточен в посёлке Ловозеро и его окрестностях. Здесь живут представители маленького, но очень интересного народа — саамов. В старину их называли лопарями, а западная часть Мурманской области по сей день считается русской Лапландией. Те, кто потратит несколько часов, чтобы добраться из областного центра в село Ловозеро, смогут попробовать экзотические блюда в саамском чуме, понаблюдать и даже поучаствовать в древних саамских обрядах. Ну, и конечно, прокатиться с ветерком на нартах, запряжённых самыми натуральными северными оленями.