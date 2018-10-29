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Странные видео, снятые в парках развлечений
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Странные видео, снятые в парках развлечений 

Рамблер 4 часа назад
Кто не мечтает попасть в «Диснейленд»? В парке развлечений найдётся занятие по душе и малышам, и их родителям, ведь он создан именно для того, чтобы люди чувствовали себя расслабленными, веселились и получали удовольствие. Впрочем, для некоторых путешествие в такой манящий «Диснейленд» оборачивается настоящим кошмаром, о котором хочется поскорее забыть.
1. Летом 2015 года девушка отправилась в парк развлечений и запечатлела нечто странное. В небе над парком появилось большое чёрное кольцо. Взгляды всех посетителей были прикованы к нему, явление сняли и другие люди. Некоторые были уверены, что кольцо — след от сгоревших фейерверков, а сторонники конспирологии увидели в нём след от НЛО. Официальных разъяснений от парка не последовало.
2. Почти десять лет назад ютубер рассмотрел призрака на одной из башен дворца-символа парка. Автор видео снимал окончание обычного вечернего шоу с фейерверками и увидел, что за горящими огнями следит призрак. Досмотрев шоу, он исчез. Скорее всего, это был пиротехник, следивший за процессом взрыва фейерверков, но есть и альтернативная версия, говорящая, что это был призрак самого Уолта Диснея.
А какие ещё мистические видео сняли в «Диснейленде»?
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