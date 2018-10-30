Неразгаданная тайна советской разведки

В глухих латвийских лесах, недалеко от места, где соединяются разноцветные воды Балтики и Рижского залива, расположен уникальный техногенный объект, который во времена СССР был полностью засекречен и отсутствовал на каких-либо картах. И на то были серьезные причины…

Надо отдать должное мастерству советских разведчиков. Прошло уже больше 20 лет с того момента, когда объект «Звездочка» (он же «Вентспилс-8», он же ВЧ51429, он же 649 отдельный пункт разведки радиоизлучений космического пространства) был передан Латвии, а о его назначении до сих пор ходят самые разные легенды, порой — противоречивые.

Главной — и самой секретной — частью объекта были три радиолокатора — с отражателями диаметром 12, 16 и 32 метра соответственно. Это оборудование позволяло, вести поиск объектов в космосе снимать с них радио и электронную информацию, а также прослушивать телефонные звонки и радиопереговоры потенциальных противников. Все данные стекались в Центр — штаб ГРУ . В литературе, посвященной этому объекту, чаще всего упоминается прослушка госдепа США и базы подводных лодок АТО в Норвегии, но наверняка, это не полная информация, а возможно — и вовсе деза, запущенная, чтобы увести разговоры от истинных возможностей этой техники. Как бы то ни было, часть успешно функционировала с начала семидесятых годов до начала девяностых. Вокруг технической зоны существовал охраняемый периметр, рядом располагался военный городок с детскими садами, школой и т.д. В гарнизоне проживало свыше 2000 человек — военные и их семьи, технические специалисты, сотрудники ГРУ и КГБ.

После вывода советского контингента из обретшей суверенитет Латвии, военный городок быстро превратился в город-призрак. Мародеры расхитили все — нет не только металлических труб и перил, но даже оконных рам. Впрочем, брошенные военные городки в нашем Забайкалье местные жители разбирали более основательно — по кирпичику, по бетонным плитам… но не будем отвлекаться от темы.

В заброшенных пятиэтажках — признаки (или призраки?) когда-то благополучной советской жизни. Когда мы летали в космос, ходили строем, в едином порыве радовались малому, и клеили обои на свежие газеты, которые об этом писали.

Городок и антенны соединял подземный тоннель — ныне вход в него замурован, но еще недавно в него можно было попасть любому любопытному туристу.

Карельские вести

А вот и он, тот самый «Сатурн». Высота 47 метров. Зеркало 32 метра. Вес более 600 тонн. На момент постройки — крупнейший радар такого типа в Европе. Да и сейчас — восьмой в мире. Пожалуй, среди всей постсоветской заброшки, его существование во времени и пространстве можно охарактеризовать как благополучное.

Судите сами.

Уходя, наши военные забрали с собой самый маленький, 8-ми метровый радар, а все оставшееся оборудование основательно испортили. В механизмы заливался цемент, в проводку забивались гвозди, крупные кабели рубили топорами. Во все электронные устройства была залита кислота. В результате латыши получили груду очень внушительного внешне, но совершенно мертвого железа. Горячие национальные настроения чуть было ни привели к подрыву телескопов, но в итоге их было решено передать Латвийской Академии Наук

Честно говоря, для многих это было похоже на издевку. Что можно научного сделать с грудой металлолома? Но латвийским ученым удалось при помощи подручных инструментов, советских книжек (учились-то все в одних советских ВУЗах!) и такой-то матери частично восстановить функциональность радаров. Так советский «Сатурн» на «гражданке» стал латвийским радиотелескопом RT-32, а секретный советский объект «Звездочка» превратился в Вентспилсский Международный центр радиоастрономии (он же VIRAC). И телескоп вскоре начал реально работать — например, 16 февраля 2013 года засек и отследил пролет астероида D14.

До недавнего времени внутрь телескопа водили экскурсии. Но с ускорением темпов реконструкции радара (например, 2 месяца назад поставили на место полностью восстановленный отражатель), и заменой советского наследия на современное американское и европейское оборудование, все экскурсии временно прекращены.

На вопрос, когда они возобновятся, директор VIRAC Валдис Авотиньш ответил уклончиво. По его словам, реконструкцию RT-32 планируют завершить в апреле 2016 года, после чего телескоп станет частью большого научного проекта, войдя в общеевропейскую радиоастрономическую сеть EVN. То есть экскурсии, наверное, будут проводиться, но на телескоп, скорее всего, теперь можно будет взглянуть только снаружи.

После окончания реконструкции, Латвийские ученые рассчитывают узнать больше о космосе — галактиках, кометах, астероидах, приблизиться к тайне происхождения жизни.

Не исключено, что у RT-32 появятся и новые задачи двойного назначения. Но с научной точки зрения, это в любом случае лучше, чем разрушение и забвение.