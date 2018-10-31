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Племена каннибалов, которые до сих пор едят людей
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Племена каннибалов, которые до сих пор едят людей 

Anews 5 часов назад
Фото: Anews
В 21 веке сложно поверить в то, что кто-то способен заниматься каннибализмом. В путеводителях давно не информируют об опасностях подобного рода, хотя на самом деле стоило бы. Некоторые племена отказываются от цивилизации и живут по старым правилам, в которые входит и каннибализм.

Юго-Восточная Папуа — Новая Гвинея

Племя короваи — одно из исчезающих, где питаются человечиной. Они живут рядом с рекой, куда приходят туристы. В 1961 году там пропал сын губернатора Нельсона Рокфеллера. Это племя считает, что если человек умирает из-за болезни, то его изнутри пожирает колдун Хакуа. Дабы уберечь от беды других, они должны отплатить тем же — съесть человека, который умер по вине Хакуа.

Конго

Людоедство в Конго достигло максимума во время гражданской войны (1998-2002 г.г.) Повстанцы считали, что сердце врагов нужно приготовить с особенными травами и употребить в пищу. Они и сейчас верят, что сердце дает особенную силу, которая отпугивает врагов. В 2012 году был зафиксирован официальный случай каннибализма.

Фиджи

Если первые два поселения не опасны для туристов, то находящееся на острове Фиджи стоит обходить стороной. На этом острове сохранились древние традиции: племена воюют между собой и едят только вражеских людей, считая это ритуалом мести. Интересно то, что едят они не как животные, а используя столовые приборы. Также они коллекционируют редкие вещи, оставшиеся от жертв.

Секта агхори, Варанаси

Варанаси — город, где сжигают мертвых на реке Ганг. Ночью на эту реку приходит религиозная секта агхори. Они обмазаны кремационным пеплом, носят ожерелья из костей, одеты в черную незаметную одежду. Им нужны мертвые для совершения ритуалов. Иногда они едят добровольцев, которые завещают свои внутренности. Это нужно для того, чтобы предотвратить старение организма.

Камбоджа

В период войн в Юго-Восточной Азии 1960-х в Камбодже активно проявлялся каннибализм. У войск, живущих на полуострове, был ритуал — съесть печень врага. На данный момент проявления каннибализма прекращены.
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