Канбаши: город-призрак в Китае

В этом городе есть место для 1,5 миллиона людей, но сюда никто не едет. В чем же причина?

Когда мы слышим о городах-призраках, представляем себе пустынные улицы и площади, заброшенные здания, обветшавшие заборы и нерабочую ржавую технику… Но все это совершенно не подходит под описание города Канбаши, который расположен во Внутренней Монголии на севере Китая и занимает 350 квадратных километров.

@phil_le_gal

Канбаши — современный мегаполис, рассчитанный на 1,5 миллиона человек, однако на данный момент, по разным подсчетам, в городе проживают чуть больше 20 тысяч человек.

Строительство города началось в 2001 году. Сегодня здесь есть все для нормальной жизни — широкие дороги, огромная центральная площадь, парки, школы, театры, музеи, гостиницы, офисные центры и многоквартирные дома. Но, к сожалению, все это пустует.

Несмотря на то, что на один квадратный километр приходится приблизительно 18 жителей, город продолжает строиться и расширяться.

@phil_le_gal

Почему же город пустует и даже в самый час пик на улице никого не встретишь?! Основной причиной власти Китая считают тот факт, что цены на недвижимость здесь в 2-3 раза превышают рыночную стоимость. Крупные фонды и частные инвесторы скупили практически всю недвижимость в потенциально популярном и успешном новом городе, но не смогли ее перепродать дороже.